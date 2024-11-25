Нічний жах: турист прокинувся від зловісного "сміху" поруч із наметом (відео)

Мандрівник Люк Ніколс часто наважується на поодинокі поїздки на природу, де він рибалить, полює і виживає в дикій природі. Одного разу вночі його розбудили лякаючі звуки, що нагадують сміх.

Блогер Люк Ніколс, відомий своїми екстремальними подорожами в дикій природі, пережив моторошний момент в одному зі своїх походів. Про це він розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

Творець популярного YouTube-каналу Outdoor Boys провів ніч на самоті в глухому лісі, де його розбудили страшні звуки, що нагадують сміх. Їх видавала зграя койотів, яка оточила його табір.

Ніколс, сховавшись у своєму наметі, записав відео, в якому поділився своїм страхом.

"Зараз близько 02:30 ночі, і навколо мого табору бродить велика зграя койотів", — розповів він.

Звуки, що лунали з усіх боків, нагадували сміх, вереск і гавкіт, створюючи моторошну атмосферу. За його словами, зграя постійно пересувалася.

"Спочатку я почув їх зліва, потім вони обійшли намет. Це було схоже на собачий розплідник — стільки звуків одночасно", — зазначив мандрівник.

Звуки, що лунали з усіх боків, нагадували сміх, вереск і гавкіт Фото: TikTok

Видання Daily Star зазначає, що койоти рідко становлять реальну загрозу для людей, проте вони можуть нападати на домашніх тварин і іноді поводитися агресивно, особливо якщо захищають територію або потомство. Експерти рекомендують під час зустрічі з койотом кричати, розмахувати руками і кидати предмети, щоб відлякати тварину, уникаючи паніки і втечі.

Незважаючи на небезпечну ніч, Люк уникнув зіткнення з тваринами і розповів про це підписникам. Вранці він виявив сліди зграї і підтвердив, що койоти пішли. Його історія швидко набрала популярності в мережі, як і багато інших його пригод, демонструючи небезпеки дикої природи.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка заблукала в лісі на 11 днів, стверджує, що її врятував "Божий посланець". Галина Іванова, яка має поганий зір, опинилася в смертельній небезпеці в дикій природі. Жінка впевнена, що врятуватися їй допоміг ангел-охоронець.

Також стало відомо, що сім'я виїхала з міста і почала все з нуля на фермі в сільській місцевості. Біллі Морріс упевнений, що навички виживання, як-от вирощування їжі, шиття, лікування за допомогою натуральних засобів, були природною частиною життя для минулих поколінь, але зараз вони майже втрачені.