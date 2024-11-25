Жінка, яка заблукала в лісі на 11 днів, стверджує, що її врятував "Божий посланець"

Галина Іванова, яка має поганий зір, опинилася у смертельній небезпеці в дикій природі. Жінка впевнена, що врятуватися їй допоміг ангел-охоронець.

Мешканка селища Олексіївськ в Іркутській області (Росія), Галина Іванова, провела в суворих умовах сибірської тайги 11 днів. Її порятунок став справжнім дивом завдяки "таємничій" собаці, яка вивела пошуковців до жінки, а потім зникла. Про це пише MK.

Галина, яка працювала в лісі, була впевнена, що знає його досить добре. Однак, вийшовши вночі по продукти, вона заблукала і не змогла повернутися на базу. В умовах дикої природи, де водяться ведмеді, та за поганого зору, жінка опинилася в смертельній небезпеці.

Коли вона не повернулася, родичі та друзі забили на сполох. Почалися пошуки, ускладнені потужним циклоном, що приніс на регіон дощ і сніг.

В інтерв'ю Галина розповіла, як виживала всі ці дні. Жінка пила дощову воду і сніг, що розтанув, зігрівалася на сонці й ховалася від вітру під деревами. Коли сили закінчувалися, вона повзла, мріючи повернутися до доньки та онуків.

На одинадцятий день вона почула гавкіт собаки. Пошукова група також вловила цей звук, слідуючи за яким вони знайшли Галину недалеко від бази. Однак собаку ніхто з пошуковців так і не бачив.

Ілюстративне фото Фото: Yahoo.News

Галина впевнена, що собака був її ангелом-охоронцем. Можливо, це була одна з мисливських собак, які відмінно орієнтуються в тайзі.

"Стала якимось посланцем Божим, як мені потім сказали, моїм ангелом-охоронцем. У тій частині лісу зустрічаються мисливські хатинки. Цілком можливо, це був один із мисливських собак. Адже вони дуже розумні, з гарним чуттям, чудово орієнтуються в тайзі. Собака просто виконав свою місію і пішов", — поділилася жінка.

Галину доправили в лікарню в Кіренську, де лікарі діагностували значну втрату ваги й важке обмороження, через яке їй ампутували стопи обох ніг. Після півторамісячного лікування жінка була виписана в п'ятницю, 22 листопада, і вирушила додому. Зараз вона пересувається на інвалідному візку, але після повного загоєння ран їй планують встановити протези.

Раніше Фокус повідомляв, що мрія про тихе життя біля струмка обернулася для жінки справжнім кошмаром. У спробі захистити свою власність Таралін Ромеро встановила таблички з написом "Приватна територія", щоб обмежити доступ. Однак це викликало бурхливу реакцію серед місцевих жителів, які любили відпочивати біля струмка.

Також стало відомо, що сім'я виїхала з міста і почала все з нуля на фермі в сільській місцевості. Біллі Морріс упевнений, що навички виживання, як-от вирощування їжі, шиття, лікування за допомогою натуральних засобів, були природною частиною життя для минулих поколінь, але зараз вони майже втрачені.