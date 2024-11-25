Женщина, заблудившаяся в лесу на 11 дней, утверждает, что ее спас "Божий посланник"

Галина Иванова, имеющая плохое зрение, оказалась в смертельной опасности в дикой природе. Женщина уверена, что спастись ей помог ангел-хранитель.

Жительница поселка Алексеевск в Иркутской области (Россия), Галина Иванова, провела в суровых условиях сибирской тайги 11 дней. Ее спасение стало настоящим чудом благодаря "таинственной" собаке, которая вывела поисковиков к женщине, а затем исчезла. Об этом пишет MK.

Галина, работавшая в лесу, была уверена, что знает его достаточно хорошо. Однако, выйдя ночью за продуктами, она заблудилась и не смогла вернуться на базу. В условиях дикой природы, где водятся медведи, и при плохом зрении, женщина оказалась в смертельной опасности.

Когда она не вернулась, родственники и друзья забили тревогу. Начались поиски, осложненные мощным циклоном, обрушившим на регион дождь и снег.

В интервью Галина рассказала, как выживала все эти дни. Женщина пила дождевую воду и растаявший снег, согревалась на солнце и пряталась от ветра под деревьями. Когда силы заканчивались, она ползла, движимая единственной мыслью — вернуться к дочери и внукам.

На одиннадцатый день она услышала лай собаки. Поисковая группа также уловила этот звук, следуя за которым они нашли Галину недалеко от базы. Однако собаку никто из поисковиков так и не видел.

Иллюстративное фото Фото: Yahoo.News

Галина уверена, что собака была ее ангелом-хранителем. Возможно, это была одна из охотничьих собак, которые отлично ориентируются в тайге.

"Стала каким-то посланником Божьим, как мне потом сказали, моим ангелом-хранителем. В той части леса встречаются охотничьи избушки. Вполне возможно, это была одна из охотничьих собак. Они ведь очень умные, с хорошим чутьем, отлично ориентируются в тайге. Собака просто выполнила свою миссию и ушла", — поделилась женщина.

Галину доставили в больницу в Киренске, где врачи диагностировали значительную потерю веса и тяжелое обморожение, из-за которого ей ампутировали стопы обеих ног. После полуторамесячного лечения женщина была выписана в пятницу, 22 ноября, и отправилась домой. Сейчас она передвигается на инвалидной коляске, но после полного заживления ран ей планируют установить протезы.

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