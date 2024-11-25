Ночной ужас: турист проснулся от зловещего "смеха" рядом с палаткой (видео)

Путешественник Люк Николс часто отваживается на одиночные поездки на природу, где он рыбачит, охотится и выживает в дикой природе. Однажды ночью его разбудили пугающие звуки, напоминающие смех.

Блогер Люк Николс, известный своими экстремальными путешествиями в дикой природе, пережил жуткий момент в одном из своих походов. Об этом он рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Создатель популярного YouTube-канала Outdoor Boys провел ночь в одиночестве в глухом лесу, где его разбудили пугающие звуки, напоминающие смех. Их издавала стая койотов, которая окружила его лагерь.

Николс, укрывшись в своей палатке, записал видео, в котором поделился своим страхом.

"Сейчас около 02:30 ночи, и вокруг моего лагеря бродит большая стая койотов", — рассказал он.

Звуки, доносящиеся со всех сторон, напоминали смех, визг и лай, создавая жуткую атмосферу. По его словам, стая постоянно передвигалась.

"Сначала я услышал их слева, потом они обошли палатку. Это было похоже на собачий питомник — столько звуков одновременно", — отметил путешественник.

Звуки, доносящиеся со всех сторон, напоминали смех, визг и лай Фото: TikTok

Издание Daily Star отмечает, что койоты редко представляют реальную угрозу для людей, однако они могут нападать на домашних животных и иногда вести себя агрессивно, особенно если защищают территорию или потомство. Эксперты рекомендуют при встрече с койотом кричать, размахивать руками и бросать предметы, чтобы отпугнуть животное, избегая паники и бегства.

Несмотря на опасную ночь, Люк избежал столкновения с животными и рассказал об этом подписчикам. Утром он обнаружил следы стаи и подтвердил, что койоты ушли. Его история быстро набрала популярность в сети, как и многие другие его приключения, демонстрируя опасности дикой природы.

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