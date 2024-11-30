Рождество под парусами: семья превращает яхту в праздничный дом (фото)

Семья Стивенс уже год живет на яхте, путешествуя по миру. Женщина по имени Стефани отмечает, что ее дети не знают, как выглядит "традиционное" Рождество дома.

Семья Стивенс, выбравшая жизнь на борту яхты Pinnacle, поделилась своим необычным взглядом на Рождество, который сочетает минимализм, простоту и любовь к приключениям. Об этом пишет Luxury Travel Daily.

35-летняя Стефани, 40-летний Ричард и их дети уже год живут на яхте, путешествуя по миру. Родом с острова Джерси (Великобритания), они решились на морское приключение, которое изменило их подход к жизни и подарило новый взгляд на ценности.

Семья рассказывает, что ограниченное пространство на яхте побуждает отказаться от излишеств, что особенно заметно в рождественский период. Вместо традиционных адвент-календарей с шоколадом они используют небольшие сюрпризы: наклейки, морские раковины и блокноты. Подарки также стали более практичными — это либо полезные вещи, либо значимые впечатления.

35-летняя Стефани, 40-летний Ричард и их дети Фото: Sailing Pinnacle

Стефани отмечает, что их дети не знают, как выглядит "традиционное" Рождество дома, поэтому семья создает свои особенные традиции. Они пекут праздничное печенье, украшают миниатюрную елку и вместе читают праздничные истории. В качестве подарков детям они выбирают игрушечные машинки, каждая из которых символизирует посещенную страну. Коллекция малышей уже включает модели из 22 стран.

Рождественский обед на яхте тоже отличается от привычного. На столе появляются блюда из свежевыловленной рыбы, местные фрукты и овощи.

"Серф и дерн, приготовленные на барбекю, идеально подходят к нашему образу жизни", — говорит Стефани.

Семья создает свои собственные традиции Фото: Sailing Pinnacle

В этом году семья планирует встретить Рождество в Бокас-дель-Торо (Панама) вместе с братом Стефани и его девушкой. Они собираются наслаждаться атмосферой местных традиций, играть в игры и даже серфить.

Несмотря на жизнь вдали от суши, семья сохраняет дух Рождества, украшая яхту семейными реликвиями: небольшой елкой, праздничной скатертью и украшениями, которые бережно хранятся в специальной коробке.

Семья Стивенс убеждена, что главное в празднике — это не материальные ценности, а совместные воспоминания, радость и тепло, которые они создают друг для друга.

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