Женщина бросила работу, чтобы путешествовать по миру: где она берет деньги (фото)

Устав от однообразной офисной рутины, Тина Хюгель решила посвятить год путешествиям, чтобы открыть для себя новые горизонты. Однако уже через несколько месяцев она поняла, что нашла образ жизни, который приносит ей настоящую радость.

36-летняя Тина Хюгель, бывший сотрудник юридической фирмы, решила полностью изменить свою жизнь, уволившись с работы и отправившись в одиночное кругосветное путешествие. Решение, принятое в июле 2023 года, стало для нее началом нового этапа, который она называет лучшим в своей жизни. Об этом пишет Luxury Travel Daily.

Тина, уставшая от однообразия офисной рутины, изначально планировала провести год, исследуя мир. Однако уже через несколько месяцев путешествий она поняла, что нашла образ жизни, который приносит ей радость и вдохновение.

"Я ожидала трудностей, но вместо этого встретила огромное количество позитивных впечатлений и людей, которые изменили мою жизнь. Я чувствую себя совершенно новым человеком", — рассказала Тина.

С момента начала своего путешествия Тина посетила более 35 городов Фото: Jam Press

С момента начала своего путешествия Тина посетила более 35 городов, включая Бали, Сидней, Лос-Анджелес, Париж, Дубай, Бангкок, Кейптаун, Каир, Лиму, Мехико и Берлин. Стартовав из Токио, ее первое приключение началось с полета в Сингапур, где она тщательно спланировала маршрут и забронировала большую часть поездки.

В процессе путешествия Тина начала активно вести социальные сети, создав аккаунты на TikTok, Instagram и YouTube. Это не только позволило ей делиться впечатлениями, но и стало источником дохода.

"Я обожаю все места, где побывала, но Кейптаун особенно запомнился своими потрясающими пейзажами. Каждая новая встреча и история оставляли след в моей душе", — делится она.

Не обошлось и без сложностей. Например, в Найроби она чуть не стала жертвой кражи телефона, а в Стамбуле едва избежала ареста из-за камеры, с которой гуляла по городу. Эти ситуации научили ее быть осторожнее и заранее изучать особенности мест.

"Подготовка — ключ к успешному путешествию. Узнав о месте заранее, можно избежать многих трудностей и сделать поездку более насыщенной", — советует Тина.

Женщина активно ведет соцсети, которые являются ее источником дохода Фото: Jam Press Сейчас Тина вернулась в Японию на короткое время Фото: Jam Press

Сейчас Тина вернулась в Японию на короткое время, сотрудничая с местной компанией над видеопроектами для социальных сетей. Однако она уже планирует свои следующие поездки в Тайвань, Корею и Таиланд.

Завершая рассказ о своем пути, Тина поделилась вдохновением, которое она почерпнула из видео американского YouTuber Кейси Нейстата.

"Он научил меня рисковать и верить в себя. Если вы хотите достичь счастья, меняйте мышление и концентрируйтесь на возможностях. Вместо "Я не могу" говорите себе: "Я могу". Это изменит вашу жизнь", — добавила она.

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