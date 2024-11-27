Жінка кинула роботу, щоб подорожувати світом: де вона бере гроші (фото)

Втомившись від одноманітної офісної рутини, Тіна Хюгель вирішила присвятити рік подорожам, щоб відкрити для себе нові горизонти. Однак уже через кілька місяців вона зрозуміла, що знайшла спосіб життя, який приносить їй справжню радість.

36-річна Тіна Хюгель, колишній співробітник юридичної фірми, вирішила повністю змінити своє життя, звільнившись з роботи й вирушивши в одиночну навколосвітню подорож. Рішення, ухвалене в липні 2023 року, стало для неї початком нового етапу, який вона називає найкращим у своєму житті. Про це пише Luxury Travel Daily.

Тіна, втомлена від одноманітності офісної рутини, спочатку планувала провести рік, досліджуючи світ. Однак уже через кілька місяців подорожей вона зрозуміла, що знайшла спосіб життя, який приносить їй радість і натхнення.

"Я очікувала труднощів, але замість цього зустріла величезну кількість позитивних вражень і людей, які змінили моє життя. Я відчуваю себе абсолютно новою людиною", — розповіла Тіна.

З моменту початку своєї подорожі Тіна відвідала понад 35 міст Фото: Jam Press

З моменту початку своєї подорожі Тіна відвідала понад 35 міст, включно з Балі, Сіднеєм, Лос-Анджелесом, Парижем, Дубаєм, Бангкоком, Кейптауном, Каїром, Лімою, Мехіко і Берліном. Стартувавши з Токіо, її перша пригода почалася з польоту в Сінгапур, де вона ретельно спланувала маршрут і забронювала більшу частину поїздки.

У процесі подорожі Тіна почала активно вести соціальні мережі, створивши акаунти на TikTok, Instagram і YouTube. Це не тільки дало їй змогу ділитися враженнями, а й стало джерелом доходу.

"Я обожнюю всі місця, де побувала, але Кейптаун особливо запам'ятався своїми приголомшливими пейзажами. Кожна нова зустріч та історія залишали слід у моїй душі", — ділиться вона.

Не обійшлося і без складнощів. Наприклад, у Найробі вона ледь не стала жертвою крадіжки телефону, а в Стамбулі ледь уникла арешту через камеру, з якою гуляла містом. Ці ситуації навчили її бути обережнішою і заздалегідь вивчати особливості місць.

"Підготовка — ключ до успішної подорожі. Дізнавшись про місце заздалегідь, можна уникнути багатьох труднощів і зробити поїздку більш насиченою", — радить Тіна.

Жінка активно веде соцмережі, які є її джерелом доходу Фото: Jam Press Зараз Тіна повернулася до Японії на короткий час Фото: Jam Press

Наразі Тіна повернулася до Японії на короткий час, співпрацюючи з місцевою компанією над відеопроєктами для соціальних мереж. Однак вона вже планує свої наступні поїздки до Тайваню, Кореї та Таїланду.

Завершуючи розповідь про свій шлях, Тіна поділилася натхненням, яке вона почерпнула з відео американського YouTuber Кейсі Нейстата.

"Він навчив мене ризикувати й вірити в себе. Якщо ви хочете досягти щастя, змінюйте мислення і концентруйтеся на можливостях. Замість "Я не можу" кажіть собі: "Я можу". Це змінить ваше життя", — додала вона.

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