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МирФан

Женщина объяснила, почему живет на отдаленном острове, о котором многие не слышали

Женщина живет на удаленном острове, жизнь на острове, остров Мэн, Теленок Мэн, удаленный остров, не слышали об острове, суровые условия
Фото: The Sun | 29-летняя Хлоя Херст

Жизнь на острове стала для Хлое Херст настоящим испытанием и вдохновением, о котором она рассказывает с нескрываемым восторгом. Попасть на него можно только на лодке при благоприятных погодных условиях.

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29-летняя Хлоя Херст из Корнуолла (Великобритания) поделилась своим уникальным опытом жизни на крохотном острове у южного побережья острова Мэн, о существовании которого мало кто знает. Остров, известный как "Теленок Мэн", стал ее домом на 9 месяцев, несмотря на суровые условия, включающие возможность принимать душ лишь раз в неделю. Об этом пишет The Sun.

Остров, принадлежащий Национальному наследию Мэнкс, представляет собой 600 акров дикой природы, где обитают птицы, тюлени, дельфины, бабочки и насекомые. Попасть на него можно только на лодке при благоприятных погодных условиях.

Хлоя впервые узнала о работе мечты, когда наткнулась на вакансию волонтера-помощника смотрителя территории. Она отправила заявку и вскоре приступила к обязанностям, включающим уход за территорией, обследование дикой природы и кольцевание птиц.

Женщина живет на удаленном острове, жизнь на острове, остров Мэн, Теленок Мэн, удаленный остров, не слышали об острове, суровые условия Fullscreen
Остров, принадлежащий Национальному наследию Мэнкс, представляет собой 600 акров дикой природы
Фото: The Sun

Несмотря на скромные бытовые условия, где воду нужно было экономить, а душ принимать всего раз в неделю, британка полюбила жизнь на острове. Спустя время она вернулась туда уже в роли оплачиваемого надзирателя.

Ежедневный распорядок включал утренние подъемы в 5 утра для работы с птицами, ремонт и уборку территории, а также помощь в приеме грузов с лодок. Хлоя признается, что суровые условия помогли ей лучше узнать себя и понять, насколько она вынослива.

Издание отмечает, что остров привлекает редких гостей — каякеров, паддлбордистов и частные лодки. Однако за весь срок пребывания Хлоя встретила там всего 40 человек.

Женщина живет на удаленном острове, жизнь на острове, остров Мэн, Теленок Мэн, удаленный остров, не слышали об острове, суровые условия Fullscreen
В непогоду доступ к воде и припасам может быть невозможен неделями
Фото: The Sun

Изолированность острова иногда делает жизнь сложной. В непогоду доступ к воде и припасам может быть невозможен неделями. В таких случаях единственный выход — вызывать береговую охрану и эвакуироваться на вертолете.

Хлоя, которая ранее изучала экологию и биологическое разнообразие, считает этот опыт одной из самых удивительных глав в своей жизни. Несмотря на скептические взгляды друзей и семьи, она следовала своему внутреннему зову к приключениям.

"Этот опыт напоминает шоу "Я — знаменитость… Вытащите меня отсюда!". Попадая в такие условия, вы начинаете лучше понимать себя и свои возможности", — поделилась Хлоя.

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