Женщина объяснила, почему живет на отдаленном острове, о котором многие не слышали

Жизнь на острове стала для Хлое Херст настоящим испытанием и вдохновением, о котором она рассказывает с нескрываемым восторгом. Попасть на него можно только на лодке при благоприятных погодных условиях.

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29-летняя Хлоя Херст из Корнуолла (Великобритания) поделилась своим уникальным опытом жизни на крохотном острове у южного побережья острова Мэн, о существовании которого мало кто знает. Остров, известный как "Теленок Мэн", стал ее домом на 9 месяцев, несмотря на суровые условия, включающие возможность принимать душ лишь раз в неделю. Об этом пишет The Sun.

Остров, принадлежащий Национальному наследию Мэнкс, представляет собой 600 акров дикой природы, где обитают птицы, тюлени, дельфины, бабочки и насекомые. Попасть на него можно только на лодке при благоприятных погодных условиях.

Хлоя впервые узнала о работе мечты, когда наткнулась на вакансию волонтера-помощника смотрителя территории. Она отправила заявку и вскоре приступила к обязанностям, включающим уход за территорией, обследование дикой природы и кольцевание птиц.

Остров, принадлежащий Национальному наследию Мэнкс, представляет собой 600 акров дикой природы Фото: The Sun

Несмотря на скромные бытовые условия, где воду нужно было экономить, а душ принимать всего раз в неделю, британка полюбила жизнь на острове. Спустя время она вернулась туда уже в роли оплачиваемого надзирателя.

Ежедневный распорядок включал утренние подъемы в 5 утра для работы с птицами, ремонт и уборку территории, а также помощь в приеме грузов с лодок. Хлоя признается, что суровые условия помогли ей лучше узнать себя и понять, насколько она вынослива.

Издание отмечает, что остров привлекает редких гостей — каякеров, паддлбордистов и частные лодки. Однако за весь срок пребывания Хлоя встретила там всего 40 человек.

В непогоду доступ к воде и припасам может быть невозможен неделями Фото: The Sun

Изолированность острова иногда делает жизнь сложной. В непогоду доступ к воде и припасам может быть невозможен неделями. В таких случаях единственный выход — вызывать береговую охрану и эвакуироваться на вертолете.

Хлоя, которая ранее изучала экологию и биологическое разнообразие, считает этот опыт одной из самых удивительных глав в своей жизни. Несмотря на скептические взгляды друзей и семьи, она следовала своему внутреннему зову к приключениям.

"Этот опыт напоминает шоу "Я — знаменитость… Вытащите меня отсюда!". Попадая в такие условия, вы начинаете лучше понимать себя и свои возможности", — поделилась Хлоя.

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