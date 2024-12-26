Жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув

Життя на острові стало для Хлої Герст справжнім випробуванням і натхненням, про яке вона розповідає з неприхованим захопленням. Потрапити на нього можна тільки на човні за сприятливих погодних умов.

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29-річна Хлоя Герст із Корнуолла (Велика Британія) поділилася своїм унікальним досвідом життя на крихітному острові біля південного узбережжя острова Мен, про існування якого мало хто знає. Острів, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, незважаючи на суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень. Про це пише The Sun.

Острів, що належить Національній спадщині Менкс, являє собою 600 акрів дикої природи, де мешкають птахи, тюлені, дельфіни, метелики і комахи. Потрапити на нього можна тільки на човні за сприятливих погодних умов.

Хлоя вперше дізналася про роботу мрії, коли натрапила на вакансію волонтера-помічника доглядача території. Вона відправила заявку і незабаром приступила до обов'язків, що включають догляд за територією, обстеження дикої природи і кільцювання птахів.

Острів, що належить Національній спадщині Менкс, являє собою 600 акрів дикої природи Фото: The Sun

Незважаючи на скромні побутові умови, де воду потрібно було економити, а душ приймати лише раз на тиждень, британка полюбила життя на острові. Через деякий час вона повернулася туди вже в ролі оплачуваного наглядача.

Щоденний розпорядок включав ранкові підйоми о 5-й ранку для роботи з птахами, ремонт і прибирання території, а також допомогу в прийомі вантажів з човнів. Хлоя зізнається, що суворі умови допомогли їй краще пізнати себе і зрозуміти, наскільки вона витривала.

Видання зазначає, що острів приваблює рідкісних гостей — каякерів, паддлбордистів і приватні човни. Однак за весь термін перебування Хлоя зустріла там лише 40 осіб.

У негоду доступ до води і припасів може бути неможливий тижнями Фото: The Sun

Ізольованість острова іноді робить життя складним. У негоду доступ до води та припасів може бути неможливий тижнями. У таких випадках єдиний вихід — викликати берегову охорону та евакуюватися на вертольоті.

Хлоя, яка раніше вивчала екологію та біологічне розмаїття, вважає цей досвід однією з найдивовижніших глав у своєму житті. Незважаючи на скептичні погляди друзів і сім'ї, вона слідувала своєму внутрішньому поклику до пригод.

"Цей досвід нагадує шоу "Я — знаменитість... Витягніть мене звідси!". Потрапляючи в такі умови, ви починаєте краще розуміти себе і свої можливості", — поділилася Хлоя.

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