Майбутнє в руїнах: пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових мешканців (фото)

Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку та успішну спільноту.

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Маайке Геуртс і Тібор Страуш із Нідерландів придбали ціле село в Іспанії за суму, яку можна порівняти із середньою вартістю будинку у Великій Британії. Про це пише The Mirror.

Купівля включала 62 будинки і великі землі в покинутому селі Барсена-де-Буреба, яке залишалося незаселеним із 1970-х років.

Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за село 350 тисяч євро і вже розробляють грандіозні плани з перетворення цього місця на стійку екологічну спільноту. Нещодавно вони оголосили про швидке прибуття перших чотирьох сімей, які стануть першими новими жителями Барсени.

В інтерв'ю місцевій пресі 46-річна Маайке розповіла, що зустрічалася в Амстердамі з потенційними переселенцями.

"Дві сім'ї вже підтвердили, що переїдуть до нас у 2025 році", — сказала вона.

Пара з двома доньками вже почала ремонтні роботи Фото: Instagram/barcenadebureba

Пара з двома доньками вже почала ремонтні роботи. Вони встановили сонячні панелі й взялися за відновлення будинків, багато з яких були розграбовані й позбавлені навіть віконних рам.

Попри складні умови, такі як відсутність електрики та водопроводу, подружжя впевнене в успіху своєї місії. Вони вважають, що відродження села допоможе впоратися з екологічними викликами, включно з виснаженням ґрунту та посухами. Особливу увагу пара приділяє відновленню романської церкви, яка може стати культурним центром для молоді та літніх людей.

Компанія Aldeas Abandonadas, через яку було здійснено купівлю, повідомляє, що в усій Іспанії ще близько 40 сіл і хуторів виставлено на продаж. Багато з них розташовані в регіоні Галісія, пропонуючи можливість іншим авантюристам повторити історію Маайке і Тібора.

Раніше Фокус повідомляв, що пара перетворила старий автобус на затишне житло. Таня та Ар'я розповіли, як всього за шість місяців перетворили транспортний засіб на будинок на колесах, надихнувши мільйони людей своєю історією. У їхньому мобільному житлі є духовка, холодильник, пральна машина і сонячні панелі.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.