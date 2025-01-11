Необычный дом на острове вызвал недоумение у покупателей: что с ним не так (фото)

Агентство недвижимости описывает объект как современный дом с закрытой парковкой. Однако вместо интереса к характеристикам жилья пользователи соцсетей обратили внимание на его необычную архитектуру.

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Дом с тремя спальнями в Ист-Коусе, остров Уайт (Англия), привлек внимание покупателей не только ценой в 259 000 фунтов стерлингов, но и своим необычным дизайном, который уже стал предметом обсуждения в интернете. Об этом пишет The Sun.

Объявление о продаже появилось на популярных платформах Rightmove и Zoopla. Агентство недвижимости описывает объект как современный отдельно стоящий дом без цепи, с тремя спальнями, двумя балконами и закрытой парковкой. Однако вместо интереса к характеристикам жилья пользователи социальных сетей обратили внимание на его "странную" архитектуру.

Особую критику вызвали балконы, которые соединяют соседние дома, и маленькие передние окна, что, по мнению многих, делает фасад дома непривлекательным.

Особую критику вызвали балконы Фото: Zoopla Пользователи соцсетей пожаловась на маленькие окна Фото: Zoopla

Публикация на Reddit вызвала шквал комментариев:

"Кто занимался проектированием этих домов? Какое странное расположение окон!";

"Эти балконы выглядят ужасно. Кто будет ими пользоваться? Они напоминают старые многоквартирные дома 60-х годов".

Некоторые пользователи отметили отсутствие сада, предполагая, что балкон, примыкающий к парковке, может быть единственным доступным внешним пространством.

Тем не менее, агентство уверяет, что дом предлагает комфортное проживание на трех этажах, включая просторную кухню, гостиную, гардеробную и террасу на крыше с панорамным видом. Несмотря на это, интерес к объекту остается спорным из-за его дизайна, который вызвал жаркие обсуждения в сети.

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