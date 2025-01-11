Незвичайний будинок на острові викликав подив у покупців: що з ним не так (фото)
Агентство нерухомості описує об'єкт як сучасний будинок із закритою стоянкою. Однак замість інтересу до характеристик житла користувачі соцмереж звернули увагу на його незвичайну архітектуру.
Будинок із трьома спальнями в Іст-Коусі, острів Вайт (Англія), привернув увагу покупців не тільки ціною у 259 000 фунтів стерлінгів, а й своїм незвичайним дизайном, який вже став предметом обговорення в інтернеті. Про це пише The Sun.
Оголошення про продаж з'явилося на популярних платформах Rightmove і Zoopla. Агентство нерухомості описує об'єкт як сучасний окремий будинок без ланцюга, з трьома спальнями, двома балконами й закритою стоянкою. Однак замість інтересу до характеристик житла користувачі соціальних мереж звернули увагу на його "дивну" архітектуру.
Особливу критику викликали балкони, які з'єднують сусідні будинки, і маленькі передні вікна, що, на думку багатьох, робить фасад будинку непривабливим.
Публікація на Reddit викликала шквал коментарів:
- "Хто займався проєктуванням цих будинків? Яке дивне розташування вікон!";
- "Ці балкони мають жахливий вигляд. Хто буде ними користуватися? Вони нагадують старі багатоквартирні будинки 60-х років".
Деякі користувачі відзначили відсутність саду, припускаючи, що балкон, який примикає до стоянки, може бути єдиним доступним зовнішнім простором.
Проте агентство запевняє, що будинок пропонує комфортне проживання на трьох поверхах, включно з просторою кухнею, вітальнею, вбиральнею і терасою на даху з панорамним видом. Попри це, інтерес до об'єкта залишається спірним через його дизайн, який викликав палкі обговорення в мережі.
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