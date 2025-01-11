Незвичайний будинок на острові викликав подив у покупців: що з ним не так (фото)

Агентство нерухомості описує об'єкт як сучасний будинок із закритою стоянкою. Однак замість інтересу до характеристик житла користувачі соцмереж звернули увагу на його незвичайну архітектуру.

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Будинок із трьома спальнями в Іст-Коусі, острів Вайт (Англія), привернув увагу покупців не тільки ціною у 259 000 фунтів стерлінгів, а й своїм незвичайним дизайном, який вже став предметом обговорення в інтернеті. Про це пише The Sun.

Оголошення про продаж з'явилося на популярних платформах Rightmove і Zoopla. Агентство нерухомості описує об'єкт як сучасний окремий будинок без ланцюга, з трьома спальнями, двома балконами й закритою стоянкою. Однак замість інтересу до характеристик житла користувачі соціальних мереж звернули увагу на його "дивну" архітектуру.

Особливу критику викликали балкони, які з'єднують сусідні будинки, і маленькі передні вікна, що, на думку багатьох, робить фасад будинку непривабливим.

Особливу критику викликали балкони Фото: Zoopla Користувачі соцмереж поскаржилися на маленькі вікна Фото: Zoopla

Публікація на Reddit викликала шквал коментарів:

"Хто займався проєктуванням цих будинків? Яке дивне розташування вікон!";

"Ці балкони мають жахливий вигляд. Хто буде ними користуватися? Вони нагадують старі багатоквартирні будинки 60-х років".

Деякі користувачі відзначили відсутність саду, припускаючи, що балкон, який примикає до стоянки, може бути єдиним доступним зовнішнім простором.

Проте агентство запевняє, що будинок пропонує комфортне проживання на трьох поверхах, включно з просторою кухнею, вітальнею, вбиральнею і терасою на даху з панорамним видом. Попри це, інтерес до об'єкта залишається спірним через його дизайн, який викликав палкі обговорення в мережі.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

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