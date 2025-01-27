Звичайний зовні будинок приховує багатовікову таємницю в глибині саду (фото)

Покупці будинку отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Усередині розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою й обладнані електрикою.

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На перший погляд, котедж Святої Анни, розташований у Гастінгсі (Велика Британія), здається звичайним будинком. Однак за його затишним фасадом ховається унікальна особливість — багатовікова печера, розташована в глибині саду. Про це пише The Sun.

Будинок із п'ятьма спальнями, внесений до списку об'єктів II класу, являє собою рідкісне поєднання історичної спадщини та сучасних зручностей.

Нещодавно відремонтований будинок 18 століття пропонує не лише чудовий краєвид на море, а й можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Вхід до неї прикрашений чотирма колонами та двома арками з модрини, з однієї з яких витончено звисають виноградні лози. Усередині печери, освітленої і обладнаної електрикою, розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою. На її стінах збереглися різьблені елементи, зокрема ботанічні мотиви й плитка з геометричними візерунками.

Вхід до печери Фото: Jam Press

Продавець нерухомості зазначив, що печера ідеально підходить для створення їдальні або зони відпочинку.

"Вона чудово підійде для розваг або навіть тихих вечорів. Цей унікальний простір викликає великий інтерес серед покупців", — сказав він.

Будинок, виставлений на продаж за 600 000 фунтів стерлінгів, купили в березні 2024 року за 350 000 фунтів і відтоді він зазнав значної реставрації. Водночас власники постаралися зберегти історичні елементи, як-от дерев'яні підлоги, каміни та стулкові вікна.

Продавець нерухомості зазначив, що печера ідеально підходить для створення їдальні або зони відпочинку Фото: Jam Press

Крім унікальної печери, будинок також приваблює любителів історії. На будівлі встановлено синю меморіальну дошку на честь шотландського письменника і поета Джорджа Макдональда, який жив тут у 1860-х роках. Чоловік відомий як автор казок і наставник Льюїса Керролла, творця "Аліси в Країні чудес".

Особняк площею 1 644 квадратних фути займає три поверхи й розташований лише за кілька сотень метрів від пляжу Гастінгс. З двох верхніх спалень відкривається розкішний вид на море, а неподалік розташовані такі пам'ятки, як замок Гастінгс, мінігольф і оглядовий майданчик.

Раніше Фокус повідомляв, що незвичайний будинок на острові викликав подив у покупців. Агентство нерухомості описує об'єкт як сучасний будинок із закритою стоянкою. Однак замість інтересу до характеристик житла користувачі соцмереж звернули увагу на його незвичайну архітектуру.

Також стало відомо, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових мешканців. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку та квітучу спільноту.