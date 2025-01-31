Пара, яка купила 135-річний "будинок мрії", виявила, що у нього немає фундаменту (фото)

Дізнавшись про проблему, Кайлі та Джей МакКой прийняли радикальне рішення. Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння і побудувати повноцінний підвал.

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Мешканці Міннесоти (США) Кайлі та Джей Маккой придбали старовинну садибу, плануючи перетворити її на комфортне житло для себе та своїх сімох дітей. Однак під час реконструкції подружжя зробило несподіване відкриття: їхній будинок, збудований 1895 року, не мав повноцінного фундаменту і стояв на глині та кількох укладених вручну каменях. Про це пише What's The Jam.

Виявлення цієї проблеми стало серйозним випробуванням для сім'ї. Екскаватор, який розпочав роботи на південній стороні будинку, не зміг знайти міцної основи, і подальше копання загрожувало обваленням їдальні.

Після тривалих обговорень і перегляду бюджету МакКої ухвалили радикальне рішення: підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння та побудувати повноцінний підвал. Загальна вартість робіт склала понад 50 000 доларів.

"Ми були приголомшені, коли дізналися, що фундамент будинку практично відсутній. Це змусило нас переглянути наші плани і відмовитися від деяких задуманих поліпшень, таких як дров'яний камін і сауна для здоров'я мого чоловіка", — розповіла Кайлі.

Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів Фото: Jam Press

Під час реконструкції сім'я була змушена тимчасово переїхати до батьків Джея. Роботи затягнулися, і впродовж кількох місяців вхід до будинку здійснювався лише сходами. Однак несподіване відкриття не обмежилося лише фундаментом: у старому бачку було знайдено сотні пляшок і навіть пару старовинних зубних протезів.

Подружжя придбало будинок 2010 року, мріючи одного разу стати його повноправними власниками, і через 14 років їхня мрія збулася.

З приходом весни сім'я планує зайнятися благоустроєм території Фото: Jam Press

Попри труднощі, вони не відмовилися від задуманого і мають намір не тільки зберегти історичну будівлю, а й повернути садибі її колишню велич. З приходом весни сім'я планує зайнятися благоустроєм території, встановити огорожі та розширити фермерське господарство.

"Колись тут вирувало життя, вирощували худобу і зернові культури, і ми сподіваємося повернути ферму до її історичного коріння. Цей будинок важливий для нашої родини, і ми хочемо, щоб ним могли пишатися майбутні покоління", — поділилася Кайлі.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі повертаються в покинуте 300-річне село. Довгі роки поселення перебувало в запустінні, поки у 2009 році не стартував проєкт з його відродження. Жителі, які повернулися, діляться своїми історіями й труднощами, з якими вони стикаються в процесі відновлення села.

Також стало відомо, що звичайний зовні будинок приховує багатовікову таємницю в глибині саду. Покупці будинку отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Усередині розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою та обладнані електрикою.