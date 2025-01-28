Мешканці повертаються в покинуте 300-річне село: що змінилося (фото)

Довгі роки поселення перебувало в запустінні, поки 2009 року не стартував проєкт з його відродження. Жителі, що повернулися, діляться своїми історіями й труднощами, з якими вони стикаються в процесі відновлення села.

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Приховане серед лісистих гір, зелених фермерських полів і узбережжя з мангровими заростями, село Лай-Чі-Во навряд чи асоціюється з мегаполісом Гонконгом (Китай). Це віддалене поселення з 300-річною історією стало прикладом сталого розвитку та відновлення культурної спадщини. Про це пише CNN.

Лай-Чи-Во було засновано народом хакка — корінними жителями регіону, які дотримувалися філософії фен-шуй. Ліс, що оточує село, спочатку був покликаний захищати поселення від природних катаклізмів і підтримувати екологічний баланс. Однак у 1960-х роках індустріалізація Гонконгу змусила більшість жителів покинути свої будинки.

"У нас навіть не було взуття та одягу", — згадує Сюзан Вонг, староста села.

Староста села Сюзан Вонг разом зі своїм батьком Фото: CNN

У свої 73 роки жінка повернулася в Лай-Чі-Во разом зі своїм 103-річним батьком.

"Я щаслива бути тут знову. У мене багато друзів, які теж повернулися", — додає китаянка.

Протягом десятиліть Лай-Чі-Во залишалася занедбаною, але 2009 року почалися роботи з відновлення села. Проєкт Sustainable Lai Chi Wo об'єднав зусилля НУО, університетів і місцевої влади. У нього було вкладено близько 100 мільйонів гонконзьких доларів, що дало змогу відновити сільськогосподарські угіддя і десятки будинків.

У 2009 році почалися роботи з відновлення села Фото: HKSAR Government Протягом десятиліть Лай-Чи-Во залишалася покинутою Фото: HKSAR Government

Сьогодні Лай-Чи-Во стає центром екологічного туризму та органічного сільського господарства.

"Я вирощую овочі для програми staycation та обідів від ферми до столу. Тут справді відчувається тиша та спокій природи. Я сподіваюся, що більше людей зможуть насолодитися повільним темпом життя", — розповідає А Хім Цанг, який разом із дружиною став одним із перших нових мешканців села.

Проєкт також сприяє економічному розвитку. У селі виробляють каву, мандарини, рідкісні джеми та інші продукти.

"Ми вивчаємо традиційні рецепти хакка, щоб перетворити їх на комерційні продукти. Однак фермерство в таких невеликих масштабах практично не приносить прибутку, але люди хочуть тут жити й працювати — це вже успіх", — зазначає Раян Сіу Хім Люн, який бере участь у програмі відродження.

Раніше Фокус повідомляв, що на віддалений острів шукають працівника із зарплатою в 31 тисячу доларів. Шотландський фонд дикої природи шукає людину, готову на пів року стати керівником на мальовничому острові. Для роботи не потрібна спеціальна освіта.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.