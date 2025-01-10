Мрія одинаків: на віддалений острів шукають працівника із зарплатою в 31 тисячу доларів

Шотландський фонд дикої природи шукає людину, готову на пів року стати керівником на мальовничому острові. Для роботи не потрібна спеціальна освіта.

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На віддаленому шотландському острові Ханда, який славиться своєю дикою природою і відсутністю постійних жителів, відкрито вакансію єгеря. Про це пише New York Post.

Шотландський фонд дикої природи шукає людину, готову на пів року стати керівником цього мальовничого куточка.

Робота передбачає зарплату в $31 000 за шестимісячний контракт, а на час виконання обов'язків буде надано житло. Крім того, вакансія доступна для пар, які можуть виконувати обов'язки спільно.

Видання зазначає, що острів Ханда розташований біля західного узбережжя Сазерленда і відомий своїми колоніями морських птахів, такими як кайри, гагарки та великі поморники. Це місце вважається справжнім раєм для любителів природи.

Острів вважається справжнім раєм для любителів природи Фото: SWNS

До основних обов'язків єгеря належатимуть управління островом і його інфраструктурою, організація робочих програм, координація волонтерів, а також догляд за дикою природою і збереження екосистеми. Крім того, єгерю доведеться працювати з відвідувачами острова, кількість яких щорічно сягає 8 000 осіб. Також потрібно щотижня вирушати в село Скоурі для побутових потреб, таких як прання і покупки.

Для роботи не потрібна спеціальна освіта, проте знання морської та наземної природничої історії стане перевагою. Кандидату потрібно мати чинні водійські права та доступ до автомобіля. Контракт розпочнеться в березні і триватиме шість місяців.

Острів Ханда славиться своєю природною красою. Тут можна побачити рідкісних морських тварин, включно з китами-мінке, дельфінами і сірими тюленями. Гористий ландшафт із Торрідонського пісковика, вражаючі кручі та краєвиди на північно-західне узбережжя Шотландії роблять це місце мрією для любителів дикої природи.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.