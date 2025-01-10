Мечта одиночек: на удаленный остров ищут работника с зарплатой в 31 тысячу долларов

Шотландский фонд дикой природы ищет человека, готового на полгода стать управляющим на живописном острове. Для работы не требуется специальное образование.

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На удаленном шотландском острове Ханда, который славится своей дикой природой и отсутствием постоянных жителей, открыта вакансия егеря. Об этом пишет New York Post.

Шотландский фонд дикой природы ищет человека, готового на полгода стать управляющим этого живописного уголка.

Работа предполагает зарплату в $31 000 за шестимесячный контракт, а на время выполнения обязанностей будет предоставлено жилье. Кроме того, вакансия доступна для пар, которые могут выполнять обязанности совместно.

Издание отмечает, что остров Ханда находится у западного побережья Сазерленда и известен своими колониями морских птиц, такими как кайры, гагарки и большие поморники. Это место считается настоящим раем для любителей природы.

Остров считается настоящим раем для любителей природы Фото: SWNS

К основным обязанностям егеря будут относиться управление островом и его инфраструктурой, организация рабочих программ, координация волонтеров, а также уход за дикой природой и сохранение экосистемы. Кроме того, егерю предстоит работать с посетителями острова, число которых ежегодно достигает 8 000 человек. Также потребуется еженедельно отправляться в деревню Скоури для бытовых нужд, таких как стирка и покупки.

Для работы не требуется специальное образование, однако знание морской и наземной естественной истории станет преимуществом. Кандидату нужно иметь действующие водительские права и доступ к автомобилю. Контракт начнется в марте и продлится шесть месяцев.

Остров Ханда славится своей природной красотой. Здесь можно увидеть редких морских животных, включая китов-минке, дельфинов и серых тюленей. Гористый ландшафт из Торридонского песчаника, впечатляющие утесы и виды на северо-западное побережье Шотландии делают это место мечтой для любителей дикой природы.

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