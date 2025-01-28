Жители возвращаются в заброшенную 300-летнюю деревню: что изменилось (фото)

Долгие годы поселение находилось в запустении, пока в 2009 году не стартовал проект по его возрождению. Вернувшиеся жители делятся своими историями и трудностями, с которыми они сталкиваются в процессе восстановления деревни.

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Скрытая среди лесистых гор, зеленых фермерских полей и побережья с мангровыми зарослями, деревня Лай-Чи-Во вряд ли ассоциируется с мегаполисом Гонконгом (Китай). Это удаленное поселение с 300-летней историей стало примером устойчивого развития и восстановления культурного наследия. Об этом пишет CNN.

Лай-Чи-Во была основана народом хакка — коренными жителями региона, следовавшими философии фэн-шуй. Лес, окружающий деревню, изначально был призван защищать поселение от природных катаклизмов и поддерживать экологический баланс. Однако в 1960-х годах индустриализация Гонконга вынудила большинство жителей покинуть свои дома.

"У нас даже не было обуви и одежды", — вспоминает Сьюзан Вонг, староста деревни.

Староста деревни Сьюзан Вонг вместе со своим отцом Фото: CNN

В свои 73 года женщина вернулась в Лай-Чи-Во вместе со своим 103-летним отцом.

"Я счастлива быть здесь снова. У меня много друзей, которые тоже вернулись", — добавляет китаянка.

В течение десятилетий Лай-Чи-Во оставалась заброшенной, но в 2009 году начались работы по восстановлению деревни. Проект Sustainable Lai Chi Wo объединил усилия НПО, университетов и местных властей. В него было вложено около 100 миллионов гонконгских долларов, что позволило восстановить сельскохозяйственные угодья и десятки домов.

В 2009 году начались работы по восстановлению деревни Фото: HKSAR Government В течение десятилетий Лай-Чи-Во оставалась заброшенной Фото: HKSAR Government

Сегодня Лай-Чи-Во становится центром экологического туризма и органического сельского хозяйства.

"Я выращиваю овощи для программы staycation и обедов от фермы до стола. Здесь действительно чувствуется тишина и спокойствие природы. Я надеюсь, что больше людей смогут насладиться медленным темпом жизни", — рассказывает А Хим Цанг, который вместе с женой стал одним из первых новых жителей деревни.

Проект также способствует экономическому развитию. В деревне производят кофе, мандарины, редкие джемы и другие продукты.

"Мы изучаем традиционные рецепты хакка, чтобы превратить их в коммерческие продукты. Однако фермерство в таких небольших масштабах практически не приносит прибыли, но ока люди хотят здесь жить и работать — это уже успех", — отмечает Райан Сиу Хим Люн, участвующий в программе возрождения.

Ранее Фокус сообщал, что на удаленный остров ищут работника с зарплатой в 31 тысячу долларов. Шотландский фонд дикой природы ищет человека, готового на полгода стать управляющим на живописном острове. Для работы не требуется специальное образование.

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