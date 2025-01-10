Казус в отпуске: туристка осталась без нижнего белья во время поездки (видео)

Габби Морган сообщила, что неизвестные украли ее холодильник с продуктами и алкогольными напитками, а также нижнее белье. В результате этого неприятного инцидента женщина понесла убытки на сумму более 400 долларов.

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Британская путешественница Габби Морган оказалась в центре неприятного инцидента во время своей поездки по Австралии. Проснувшись утром в кемпинге FreeSpirit в Дарвине, она обнаружила, что из ее лагеря пропали личные вещи, включая холодильник с продуктами и алкогольными напитками, а также нижнее белье. Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

О происшествии Габби рассказала своим подписчикам в TikTok, где она регулярно делится моментами из путешествия. В эмоциональном видео девушка описала ситуацию.

"Мы проснулись, а кто-то украл весь наш холодильник, в котором было еды и напитков на 400 долларов. А позже я заметила, что с веревки для сушки белья пропали все мои трусики. Это просто шок", — говорит британка.

Ситуация вызвала широкий отклик среди пользователей соцсетей. Местные жители Дарвина выразили свои сожаления, а многие поделились похожими историями. Один из пользователей TikTok прокомментировал: "Я живу в Дарвине 30 лет, и лучший мой поступок был уехать. Такие случаи здесь — норма".

Другие же нашли способ взглянуть на ситуацию с юмором.

"Вас явно посетил вор-извращенец! Или воровка без трусиков", — написал один из них.

Издание Daily Record отмечает, что кражи в кемпингах и туристических зонах, как оказалось, не редкость в Австралии. Опытные путешественники предупредили, что ночью необходимо убирать все вещи, чтобы избежать подобных происшествий.

Габби призналась, что происшествие сильно ее расстроило, так как она, как и многие люди, работает усердно, чтобы позволить себе путешествия

"Я просто не понимаю, какой смысл красть такие вещи. Это обескураживает", — добавила она.

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