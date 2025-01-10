Казус у відпустці: туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки (відео)

Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також спідню білизну. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.

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Британська мандрівниця Габбі Морган опинилася в центрі неприємного інциденту під час своєї поїздки Австралією. Прокинувшись вранці в кемпінгу FreeSpirit в Дарвіні, вона виявила, що з її табору пропали особисті речі, включно з холодильником із продуктами та алкогольними напоями, а також спідньою білизною. Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Про подію Габбі розповіла своїм підписникам у TikTok, де вона регулярно ділиться моментами з подорожі. В емоційному відео дівчина описала ситуацію.

"Ми прокинулися, а хтось поцупив увесь наш холодильник, у якому було їжі та напоїв на 400 доларів. А пізніше я помітила, що з мотузки для сушіння білизни зникли всі мої трусики. Це просто шок", — каже британка.

Ситуація викликала широкий відгук серед користувачів соцмереж. Місцеві жителі Дарвіна висловили свій жаль, а багато хто поділився схожими історіями. Один із користувачів TikTok прокоментував: "Я живу в Дарвіні 30 років, і найкращим моїм вчинком був виїхати. Такі випадки тут — норма".

Інші ж знайшли спосіб поглянути на ситуацію з гумором.

"Вас явно відвідав злодій-збоченець! Або злодійка без трусиків", — написав один із них.

Видання Daily Record зазначає, що крадіжки в кемпінгах і туристичних зонах, як виявилося, не рідкість в Австралії. Досвідчені мандрівники попередили, що вночі необхідно прибирати всі речі, щоб уникнути подібних подій.

Габбі зізналася, що подія сильно її засмутила, оскільки вона, як і багато людей, працює старанно, щоб дозволити собі подорожі

"Я просто не розумію, який сенс красти такі речі. Це бентежить", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.