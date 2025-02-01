"Худшее жилье": девушка арендовала на ночь ранее заброшенную школу (видео)

Девушка с удивлением рассказывает, что это место официально доступно для аренды, несмотря на его пугающий внешний вид. По ее словам, здание почти разваливается.

Related video

Блогер под ником @ttepllota поделилась в TikTok своим неожиданным опытом проживания в необычном месте — заброшенной школе, которую кто-то переоборудовал в жилье и сдает через сервис Airbnb.

В своем видео девушка с удивлением рассказывает, что это место официально доступно для аренды, несмотря на его пугающий внешний вид. По ее словам, здание буквально разваливается: окна разбиты, краска облупилась, а в коридорах стоит гнетущая тишина, которую нарушает только эхо собственных шагов.

"Когда я увидела это на Airbnb, я подумала, что это шутка. Но нет — это реально сдается как жилье", — говорит она, показывая комнату, в которой ей предстояло провести ночь.

По словам женщины, внутри школы ощущение "заброшенности" никуда не исчезает. Старые парты, пыльные доски и облупившиеся стены создают атмосферу, будто бы время здесь остановилось. Свет в здании кое-где работает, но выглядит это еще более пугающе: длинные темные коридоры освещаются тусклыми лампочками, создавая впечатление настоящего фильма ужасов.

В комнате, где она должна была ночевать, стояла железная кровать с облезшей краской, матрас выглядел "как переживший три десятилетия в подвале". Санузел оказался в другом конце школы, и идти туда ночью было настоящим испытанием.

"Если бы мне сказали, что это декорация к хоррору, я бы поверила. Но нет, это место действительно можно забронировать. Это худшее жилье в моей жизни", — говорит она.

Хотя идея превращать заброшенные здания в жилье не нова, обычно речь идет о креативных пространствах, лофтах или отреставрированных постройках с историей. Однако оставлять здание в полуразрушенном состоянии и при этом сдавать его в аренду — редкость даже для Airbnb.

Реакция пользователей TikTok на видео была предсказуемой: кто-то называл это местом для съемок фильмов ужасов, другие удивлялись, что люди готовы платить за подобный "экстремальный опыт".

"Я думал, хуже гостиницы в Турции быть не может, но видимо, ошибался", — шутит один из комментаторов.

Ранее Фокус сообщал, что люди убеждены, что заметили "путешественницу во времени", на концерте Элвиса Пресли. Поклонники обсуждают загадочное видео с концерта звезды, где зрители заметили в толпе "современные технологии". Пользователи соцсетей начали обсуждать возможность путешествия во времени.

Также стало известно, что женщина сделала "жуткое" открытие, заглянув под половицы 250-летнего дома. Амелия обнаружила, что одна из досок пола шаталась, и решила поднять ее, чтобы выяснить причину. Однако вместо простой починки она наткнулась на странные предметы.