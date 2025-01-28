Люди убеждены, что заметили "путешественницу во времени", на концерте Элвиса Пресли (видео)

Поклонники обсуждают загадочное видео с концерта звезды, где зрители заметили в толпе "современные технологии". Пользователи соцсетей начали обсуждать возможность путешествия во времени.

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Видео с концерта Элвиса Пресли вызвало ажиотаж в социальных сетях, заставив пользователей задуматься о возможности путешествий во времени. TikTok-аккаунт Slapped Ham опубликовал 44-секундный ролик, в котором внимание зрителей привлекла женщина из толпы, предположительно держащая в руках смартфон.

На стоп-кадре видно, как женщина держит небольшой темный предмет прямоугольной формы с белым квадратом в верхнем углу.

"Вы заметили это? Кажется, одна из зрительниц использует мобильный телефон", — говорится в подписи к видео. Это заявление вызвало бурное обсуждение в сети.

Помимо "телефона", зрители отметили еще одну странность — фигуру с пустыми глазами, мелькнувшую вскоре после появления женщины в кадре.

"Никто не заметил демоническую фигуру, которая появляется после сцены с телефоном?", "Посмотрите внимательнее: когда "телефон" показывают второй раз, рядом проходит что-то странное", — писали зрители.

Однако не все поверили в теорию путешествий во времени. Некоторые пользователи предположили, что загадочный предмет — это блокнот и ручка, с которыми женщина, возможно, надеялась получить автограф короля рок-н-ролла. Другие предложили более прагматичные объяснения:

"Это просто пропуск за кулисы, она хочет пройти к Элвису", "Фляжка с виски, крышка отвалилась", "Это портативная камера Kodak Instamatic, не больше", — писали они.

Издание Express отмечает, что Элвис Пресли, давший за свою жизнь более 1600 концертов, продолжает вдохновлять теории и легенды спустя десятилетия после своей смерти в августе 1977 года. Некоторые фанаты уверены, что певец предчувствовал свою кончину. Так, в одном из видео на сайте GrungeHQ утверждается: "На своем последнем концерте Элвис уделил время, чтобы представить всех важных для него людей, словно пытаясь что-то сказать".

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