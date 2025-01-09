"Думают, что я сумасшедшая": женщина уверяет, что превращается в русалку в ванне (фото)

Карен Кей рассказывает, что связь с русалками она находит через особый ритуал. Женщина погружается под звуки океанских волн в теплую ванну, наполненную песком, ракушками, свечами и фигурками русалок.

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В небольшом городке Труро, что в английском графстве Корнуолл, 60-летняя Карен Кей известна как "заклинательница фей". С самого детства она утверждает, что способна видеть мифических существ, а сегодня ее жизнь посвящена общению с феями, русалками и другими сказочными созданиями. Об этом пишет The Mirror.

Карен рассказывает, что связь с русалками она находит через особый ритуал. В теплую ванну, наполненную песком, ракушками, свечами и фигурками русалок, она погружается под звуки океанских волн.

"Иногда мне кажется, что у меня есть хвост, настолькo ярким бывает это ощущение, но люди просто думают, что я сумасшедшая", — делится она.

В 16 лет девушка бросила школу и погрузилась в мир панк-рока Фото: The Mirror

Детская вера Карен в фей дала трещину в подростковом возрасте. В 16 лет она бросила школу и погрузилась в мир панк-рока, выступая в Лондоне и даже став моделью, чьи яркие снимки украшали открытки 1980-х. Однако в 25 лет она решила покинуть шумный город ради спокойствия Корнуолла, где и вернулась к своим корням.

"Феи — это хранители природы, и я чувствую их присутствие в лесу, когда медитирую. Они проявляются как маленькие огоньки, которые не исчезают даже после проверки моего зрения у врача", — говорит Карен.

Она признается, что видела фей в "полной форме" лишь дважды, однако уверена, что их облик зависит от восприятия каждого человека.

Карен считает, что феи благосклонны к людям, ведущим экологичный образ жизни Фото: The Mirror

В 2007 году Карен основала журнал FAE — Fairies And Enchantment и запустила несколько крупных мероприятий для поклонников фей, таких как Бал фей и фестиваль "Три желания". Эти события собирают тысячи участников со всего мира, которые наряжаются в сказочные костюмы, слушают музыку в стиле нью-эйдж и делятся своими историями.

Карен считает, что феи благосклонны к людям, ведущим экологичный образ жизни. Она активно пропагандирует заботу об окружающей среде и общение с природой. По словам "королевы фей", такие ритуалы помогают ощутить связь с магическими существами.

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