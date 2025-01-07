Мама похвасталась, что ее шестимесячный сын зарабатывает большее чем взрослые (фото)

Хантер Гоф, которому всего шесть месяцев, уже заработал $108 000, участвуя в съемках. Его мама, Пэрис Гоф, рассказывает о жизни малышей-моделей и их будущих перспективах.

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Британская мама Пэрис Гоф взорвала соцсети, рассказав о впечатляющем заработке своих сыновей, которые уже с младенчества работают моделями. Ее шестимесячный Хантер и годовалый Ромео регулярно снимаются для известных брендов, зарабатывая тысячи долларов каждый месяц. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

В вирусном видео на TikTok Пэрис поделилась подробностями доходов своих малышей.

"В июле Хантер участвовал в съемках телешоу и заработал 7 445 долларов. В августе он снялся в рекламе продуктов, одежды и снова появился на телевидении, заработав 14 889 долларов", – рассказала Гоф.

Самый успешный месяц для Хантера оказался сентябрь, когда он принял участие в фотосессии на Хэллоуин, заработав почти 45 000 долларов. В октябре младенец сделал небольшой перерыв, ограничившись одной съемкой за 3 474 доллара, но уже в ноябре его доход составил около 14 890 долларов, а в декабре – более 23 500 долларов, несмотря на то, что он работал всего три недели.

Всего за шесть месяцев Хантер заработал около 108 000 долларов, что превышает среднегодовую зарплату аналитика инвестиционного банка в США. Однако ни он, ни его брат Ромео пока не могут распоряжаться своими заработками – все средства откладываются на сберегательный счет, доступ к которому братья получат после 18 лет.

Пэрис Гоф вместе со своим сыном Хантером Фото: TikTok

Соцсети взорвались от реакции пользователей. Многие удивились, как малыши, находясь еще в подгузниках, зарабатывают такие суммы.

"Ваш шестимесячный ребенок зарабатывает больше, чем я", – написал один из комментаторов. Другой отметил: "Какой удивительный старт в жизни, даже если они перестанут работать через пару лет!"

Помимо Хантера и Ромео, у Пэрис Гоф есть еще один сын – четырехлетний Сент, который ранее снимался для крупных брендов, таких как Heinz. Однако его карьера была прервана пандемией COVID-19 и карантинными ограничениями.

Пэрис подчеркивает, что такой путь подходит не всем детям.

"Если вы не хотите заниматься этим, не заставляйте своих детей. Но и не осуждайте тех, кто выбирает этот путь", – заявила мама моделей.

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