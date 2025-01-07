Мама похвалилася, що її шестимісячний син заробляє більше, ніж дорослі (фото)

Хантер Гоф, якому лише шість місяців, уже заробив $108 000, беручи участь у зйомках. Його мама, Періс Гоф, розповідає про життя малюків-моделей і їхні майбутні перспективи.

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Британська мама Періс Гоф підірвала соцмережі, розповівши про вражаючий заробіток своїх синів, які вже змалечку працюють моделями. Її шестимісячний Хантер і однорічний Ромео регулярно знімаються для відомих брендів, заробляючи тисячі доларів щомісяця. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

У вірусному відео на TikTok Періс поділилася подробицями доходів своїх малюків.

"У липні Хантер брав участь у зйомках телешоу і заробив 7 445 доларів. У серпні він знявся в рекламі продуктів, одягу і знову з'явився на телебаченні, заробивши 14 889 доларів", — розповіла Гоф.

Найуспішнішим місяцем для Хантера виявився вересень, коли він узяв участь у фотосесії на Гелловін, заробивши майже 45 000 доларів. У жовтні немовля зробило невелику перерву, обмежившись однією зйомкою за 3 474 долари, але вже в листопаді його дохід становив близько 14 890 доларів, а в грудні — понад 23 500 доларів, попри те, що він працював лише три тижні.

Загалом за шість місяців Хантер заробив близько 108 000 доларів, що перевищує середньорічну зарплату аналітика інвестиційного банку в США. Однак ні він, ні його брат Ромео поки що не можуть розпоряджатися своїми заробітками — всі кошти відкладаються на ощадний рахунок, доступ до якого брати отримають після 18 років.

Періс Гоф разом зі своїм сином Гантером Фото: TikTok

Соцмережі вибухнули від реакції користувачів. Багато хто здивувався, як малюки, перебуваючи ще в підгузках, заробляють такі суми.

"Ваша шестимісячна дитина заробляє більше, ніж я", — написав один із коментаторів. Інший зазначив: "Який дивовижний старт у житті, навіть якщо вони перестануть працювати через пару років!"

Крім Гантера і Ромео, у Періс Гоф є ще один син — чотирирічний Сент, який раніше знімався для великих брендів, як-от Heinz. Однак його кар'єра була перервана пандемією COVID-19 і карантинними обмеженнями.

Періс підкреслює, що такий шлях підходить не всім дітям.

"Якщо ви не хочете займатися цим, не змушуйте своїх дітей. Але й не засуджуйте тих, хто обирає цей шлях", — заявила мама моделей.

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