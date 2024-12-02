Таємниця, прихована в соцмережах: розлучені батько і дочка познайомилися завдяки Facebook (відео)

Історія Тамуни Мусерідзе надихнула сотні родин на пошуки своїх рідних. Жінка дізналася, що протягом десятиліть у Грузії тисячі новонароджених дітей продавали, а їхнім батькам повідомляли, що діти померли.

Журналістка Тамуна Мусерідзе довгий час шукала відповіді про своє минуле, але неочікувані відкриття змінили її життя і пролили світло на похмурий скандал, що потряс Грузію. У спробі дізнатися правду про своє удочеріння, жінка випадково розкрила масштабну схему торгівлі дітьми, що охопила десятиліття. Про це пише BBC.

Пошуки почалися 2016 року, коли після смерті прийомної матері Тамуна виявила своє свідоцтво про народження з неправильною датою. Підозрюючи удочеріння, вона створила у Facebook групу "Vedzeb" ("Я в пошуку"), сподіваючись знайти біологічних батьків.

Однак замість сімейного возз'єднання вона виявила приголомшливу правду: протягом десятиліть у Грузії тисячі новонароджених дітей продавали, а їхнім батькам повідомляли, що діти померли.

У 2023 році в групу Тамуни написала людина, яка стверджує, що знає жінку, яка народила 1984 року, приховуючи вагітність. Ця інформація стала ключем до розгадки. Тамуна знайшла жінку, яка виявилася її біологічною матір'ю, але їхня перша розмова була болючою. Мати відмовилася визнати доньку, кричачи, що ніколи не народжувала дитину. Але ДНК-тест підтвердив їхню спорідненість.

Тамуна дізналася ім'я свого батька, Гургена Хорави Фото: Tamuna Museridze

Після цього Тамуна дізналася ім'я свого батька, Гургена Хорави. Вражаюче, але він уже три роки був серед її друзів на Facebook, не підозрюючи про їхній зв'язок. Гурген, колишній танцюрист Державного балету Грузії, радісно прийняв доньку і представив їй свою велику родину.

Пізніше під час документального фільму польської телекомпанії було показано зустріч Тамуни з матір'ю, яка зізналася, що відмовилася від дочки відразу після народження, приховуючи вагітність через сором. Ця таємниця зберігалася 40 років. Мати попросила Тамуну збрехати і стверджувати, що її вкрали, але журналістка відмовилася, бажаючи зберегти довіру до тисяч інших постраждалих сімей.

Тамуна знайшла жінку, яка виявилася її біологічною матір'ю, але їхня перша розмова була болючою Фото: Tamuna Museridze

Після відмови Тамуни їхні стосунки обірвалися. Але, попри це, вона не шкодує про своє рішення.

"Я дізналася так багато про свою нову сім'ю. Звичайно, я б зробила це знову", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина розкрила таємницю своєї сім'ї, помітивши заховані документи під час переїзду. Джессіка Мурас виявила приховану правду про своїх рідних. Дівчина дізналася, що у неї є п'ять рідних братів і сестер, про яких вона нічого не знала.

Також стало відомо, що чоловік заплатив $20 тисяч за дружину з іншої країни. Попри їхні гармонійні стосунки, пара регулярно стикається з критикою. Користувачі соцмережі називають Стефанію "золотошукачкою" або "служницею".