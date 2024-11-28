Дівчина розкрила таємницю своєї родини, помітивши заховані документи під час переїзду (фото)

Джессіка Мурас виявила приховану правду про свою сім'ю. Дівчина дізналася, що у неї є п'ять рідних братів і сестер, про яких вона нічого не знала.

У 2018 році Джессіка Мурас із Великої Британії, якій на той момент було 20 років, зробила несподіване відкриття під час прибирання будинку. Вона натрапила на книгу, складену соціальними службами, яка змінила її життя. Про цю історію пише Lad Bible.

Ця знахідка розкрила, що у Джессіки, удочеренной в дитинстві, є п'ять рідних братів і сестер, про яких вона нічого не знала. У документі згадувалися 25-річна Гізер, 24-річний Джон, 22-річна Кеті, 21-річна Ніколь і Вільям, який, на жаль, помер у віці 18 років 2023 року.

Джессіка, яка виросла в прийомній сім'ї в Манчестері, зізналася, що не почувалася "на своєму місці", навіть не знаючи, що була удочерена. Хоча прийомні батьки розповіли їй про це, коли їй було п'ять років, пізніше вони заперечували факт усиновлення, щоб не завдати їй болю.

"Це було егоїстично — приховувати правду, і ми шкодуємо про це досі", — зізналися прийомні батьки Джилліан і П'єтро.

Джессіка, яка виросла в прийомній сім'ї в Манчестері, зізналася, що не відчувала себе "на своєму місці" Фото: SWNS

Виявивши книгу, Джессіка, не сказавши нічого прийомним батькам, почала шукати своїх братів і сестер в Instagram. Через кілька повідомлень вона домовилася про зустріч, яка відбулася у квітні 2019 року в Бірмінгемі.

"Це було сюрреалістично. Уперше я побачила людей, які так схожі на мене. Це було приголомшливо", — розповіла вона.

Виявивши книгу, Джессіка, не сказавши нічого прийомним батькам, почала шукати своїх братів і сестер Фото: SWNS

Тепер Джессіка підтримує стосунки зі своїми братами і сестрами, відвідуючи їх кілька разів на рік. Вона вважає, що чесність під час усиновлення вкрай важлива, оскільки відсутність правди призвела її до кризи ідентичності.

"Коли я дізналася правду, мені здавалося, що все моє життя було брехнею. Але я не шкодую, що все це сталося", — зізналася Джессіка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік заплатив $20 тисяч за дружину з іншої країни. Попри їхні гармонійні стосунки, пара регулярно стикається з критикою. Користувачі соцмережі називають Стефанію "золотошукачкою" або "служницею".

Також стало відомо, що дівчина збрехала про свій вік і вийшла заміж за старшого чоловіка. Лія познайомилася з Гері, вже бувши мамою, і почувалася набагато дорослішою за свої роки. Однак страх, що її юний вік може відлякати чоловіка, спонукав її приховати, що їй лише 18.