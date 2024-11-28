Називають "служницею": чоловік заплатив $20 тисяч за дружину з іншої країни (відео)

Попри їхні гармонійні стосунки, пара регулярно стикається з критикою. Користувачі соцмережі називають Стефанію "золотошукачкою" або "служницею".

Американець Еван одружився з філіппінкою Стефанією після трьох тижнів спілкування на сайті знайомств. Закоханий чоловік витратив $5 000 на поїздку на Філіппіни, де пара відразу ж почала будувати плани на спільне майбутнє. Про свою історію кохання пара розповіла в шоу Love Don't Judge на YouTube.

Повернувшись до США, Еван вклав ще $15 000 на оформлення візи для нареченої, щоб перевезти Стефанію в Пенсільванію (США). Тепер дівчина займається домом, готуванням і прибиранням. Вона зізнається, що після переїзду їй довелося вчитися користуватися побутовою технікою, такою як посудомийна і сушильна машини.

"Мій чоловік витратив $20 000, щоб привезти мене сюди, і люди засуджують нас за це, але ми щасливі", — каже Стефанія.

Попри їхні гармонійні стосунки, пара регулярно стикається з критикою. В інтернеті користувачі називають Стефанію "золотошукачкою" або "служницею".

Еван і Стефанія розповідають про своє життя на YouTube і TikTok, де вони діляться радісними моментами й жартують над стереотипами.

"Люди задаються питанням, чого вона домагається — любові чи грін-карти. Ми ж просто сміємося над цим", — розповідає Еван.

Його сім'я спочатку скептично поставилася до стосунків.

"Деякі родичі вважали, що я занадто молодий, хоча я на чотири роки старший за Стефанію", — додає він.

Однак їхні близькі змінили свою думку після того, як побачили, як щасливі молодята. Мати Евана навіть розплакалася, коли вперше побачила, як пара зустрілася в аеропорту. Історія пари викликає змішані почуття у глядачів. Одні висловлюють підтримку, а інші сумніваються в щирості Стефанії, припускаючи, що вона переслідує фінансову вигоду.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що дівчина збрехала про свій вік і вийшла заміж за старшого чоловіка. Лія познайомилася з Гері, вже бувши мамою, і почувалася набагато дорослішою за свої роки. Однак страх, що її юний вік може відлякати чоловіка, спонукав її приховати, що їй лише 18.