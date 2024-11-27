Різниця у 38 років: дівчина збрехала про свій вік і вийшла заміж за старшого чоловіка

Лія познайомилася з Гері, вже бувши мамою, і почувалася набагато дорослішою за свої роки. Однак страх, що її юний вік може відлякати чоловіка, спонукав її приховати, що їй лише 18.

18-річна Лія з Філіппін збрехала про свій вік, коли почала зустрічатися з 56-річним Гері зі США, побоюючись, що він не захоче продовжувати спілкування, дізнавшись правду. Про свою реальну вікову різницю в 38 років пара відкрито розповіла в інтерв'ю для Truly, поділившись непростою історією стосунків, які зрештою привели їх до шлюбу і сімейного життя.

Лія зустріла Гері, вже маючи дитину, і почувалася дорослою не по роках. Однак страх, що молодий вік відлякає чоловіка, змусила її приховати, що їй лише 18 років.

"Я збрехала про свій вік, бо думала, що він не стане зустрічатися з 18-річною", — розповіла Лія.

Коли правда розкрилася, Гері був "розчарований", але зміг пробачити обман завдяки почуттям, які вже виникли між ними.

"Мені була важлива довіра, тому я відчував розчарування. Але я вже встиг пізнати Лію і відчути, що хочу бути з нею. Це допомогло мені зрозуміти її й пробачити", — зізнався Гері.

Лія познайомилася з Гері, вже будучи мамою Фото: Truly Show

Сьогодні пара живе разом уже майже шість років. Лія активно ділиться їхньою сімейною історією на своєму YouTube-каналі, де розповідає про досвід стосунків із великою різницею у віці.

Лія визнає, що зробила помилку, збрехавши про вік, але вважає, що цей крок змінив її життя на краще.

"Якби я одразу сказала правду, ми б, можливо, не були разом. Але Гері навчив мене багато чого: як бути кращою матір'ю, дружиною і людиною", — зізналася вона.

Гері, зі свого боку, зазначив, що його почуття до Лії виникли не через вік, а завдяки її зрілості та відповідальності, які він помітив ще на початку їхнього спілкування.

"Лія виявилася неймовірно сильною особистістю, і я радий, що ми змогли подолати початкову недовіру", — додав він.

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