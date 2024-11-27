Разница в 38 лет: девушка солгала о своем возрасте и вышла замуж за старшего мужчину

Лия познакомилась с Гэри, уже будучи мамой, и чувствовала себя намного взрослее своих лет. Однако страх, что ее юный возраст может отпугнуть мужчину, побудил ее утаить, что ей всего лишь 18.

18-летняя Лия из Филиппин солгала о своем возрасте, когда начала встречаться с 56-летним Гэри из США, опасаясь, что он не захочет продолжать общение, узнав правду. О своей реальной возрастной разнице в 38 лет пара открыто рассказала в интервью для Truly, поделившись непростой историей отношений, которые в итоге привели их к браку и семейной жизни.

Лия встретила Гэри, уже имея ребенка, и чувствовала себя взрослой не по годам. Однако боязнь, что молодой возраст отпугнет мужчину, заставила ее скрыть, что ей всего 18 лет.

"Я солгала о своем возрасте, потому что думала, что он не станет встречаться с 18-летней", — рассказала Лия.

Когда правда вскрылась, Гэри был "разочарован", но смог простить обман благодаря чувствам, которые уже возникли между ними.

"Мне было важно доверие, поэтому я чувствовал разочарование. Но я уже успел узнать Лию и почувствовать, что хочу быть с ней. Это помогло мне понять ее и простить", — признался Гэри.

Лия познакомилась с Гэри, уже будучи мамой Фото: Truly Show

Сегодня пара живет вместе уже почти шесть лет. Лия активно делится их семейной историей на своем YouTube-канале, где рассказывает об опыте отношений с большой разницей в возрасте.

Лия признает, что совершила ошибку, солгав о возрасте, но считает, что этот шаг изменил ее жизнь к лучшему.

"Если бы я сразу сказала правду, мы бы, возможно, не были вместе. Но Гэри научил меня многому: как быть лучшей матерью, женой и человеком", — призналась она.

Гэри, в свою очередь, отметил, что его чувства к Лие возникли не из-за возраста, а благодаря ее зрелости и ответственности, которые он заметил еще в начале их общения.

"Лия оказалась невероятно сильной личностью, и я рад, что мы смогли преодолеть первоначальное недоверие", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина, считавшая, что выходит замуж за "лорда", погрязла в долгах перед свадьбой. Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем она начала замечать подозрительные вещи.

Также стало известно, что женщина вышла замуж за мужчину, забывшего об их расставании после сотрясения мозга. Митчелл Бразерсон получил тяжелое сотрясение мозга при попытке сделать сальто на горнолыжном склоне. Оказавшись в больнице, он позвонил своей девушке Дженне с просьбой забрать его домой, не помня, что они недавно расстались.