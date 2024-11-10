Женщина вышла замуж за мужчину, забывшего об их расставании после сотрясения мозга (видео)

Митчелл Бразерсон получил тяжелое сотрясение мозга при попытке сделать сальто на горнолыжном склоне. Оказавшись в больнице, он позвонил своей девушке Дженне с просьбой забрать его домой, не помня, что они недавно расстались.

Дженна и Митчелл Бразерсон из США поженились в сентябре 2020 года после необычной и трогательной истории. Всего за семь месяцев до свадьбы девушка, будучи перегруженной учебой и личными трудностями, решила расстаться с возлюбленным, считая, что у нее нет сил поддерживать отношения. Дженна поделилась подробностями в TikTok.

Вскоре после неприятного разговора Митчелл получил тяжелое сотрясение мозга при попытке сделать сальто на горнолыжном склоне в Юте. Приземлившись на голову, он потерял сознание и очнулся только в окружении парамедиков, которые везли его вниз по склону.

Сотрясение мозга вызвало у него серьезные проблемы с памятью, и он напрочь забыл о недавнем разрыве с Дженной. Оказавшись в больнице, он позвонил ей с просьбой забрать его домой, считая, что они все еще вместе. Получив его сообщение, девушка удивилась и растерялась, ведь они только что расстались. Но она не могла оставить его в беде и согласилась помочь.

После выписки из больницы Митчелл продолжал поддерживать с ней общение, как будто их отношения все еще существовали. Поначалу Дженна была озадачена, но его заботливое отношение и доброта заставили ее пересмотреть свои чувства. Мужчина регулярно приносил ей и ее соседкам по комнате мороженое и поддерживал ее в сложные моменты, несмотря на собственные трудности с восстановлением после травмы.

Митчелл сделал Дженне предложение и они поженились в кругу семьи и друзей в 2020 году Фото: People

Весной 2020 года Дженна окончательно поняла, что не хочет терять Митчелла. На весенних каникулах она набралась смелости и предложила начать все сначала. На одной из встреч они долго беседовали, и Дженна решила рассказать ему, что на самом деле они расстались. Парень не мог вспомнить тот разговор и, по его словам, даже подумал, что это шутка. Облегчение от того, что прошлое расставание не оставило на их отношениях следа, позволило паре с легкостью возобновить роман.

Всего через пять месяцев, в августе 2020 года, Митчелл сделал Дженне предложение в каньоне Биг-Коттонвуд, где когда-то признался ей в любви. Спустя несколько недель они поженились в Дрейпере, штат Юта, окруженные друзьями и семьей. Во время свадебной речи Митчелл рассказал о своем сотрясении и о том, как не помнил их разрыв, но рад, что судьба дала им шанс быть вместе.

Сейчас Дженна и Митчелл вспоминают эту историю с теплом и удовольствием.

"Нам обоим по 27 лет, и когда люди спрашивают нас об истории нашей любви, это наша любимая часть рассказа. Мы действительно чувствовали, как невидимые нити все это время тянут нас друг к другу", — делится американка.

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