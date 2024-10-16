Жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды

Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.

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Одна женщина назвала свою кузину "дешевкой" из-за странного выбора блюд, которые она подобрала для своей свадьбы. Об этом пользовательница с ником kirannui рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина рассказала о том, что ей пришлось побывать на свадьбе, которая прошла совсем не так, как она ожидала. Гостья осталась голодной после того, как увидела, какой ассортимент блюд был представлен. По ее словам, все было настолько плохо, что некоторые приглашенные люди считали, что жених и невеста пытались "наказать" их за присутствие.

В своем сообщении на Reddit женщина рассказала, что несколько лет назад она присутствовала на свадьбе своей двоюродной сестры и была просто ошеломлена, когда пришла на прием, а там ее ждал только "бар из печеного картофеля". Каждый гость мог съесть ровно одну картофелину с несколькими начинками на выбор — и больше ничего.

"Моя младшая кузина вышла замуж несколько лет назад. Церемония была хорошей. Ковбойская тема мне не по вкусу, но им это нравится, так что ничего неожиданного. А вот прием был странным. На ужин был подан печеный картофель. Просто картошка. По одной на каждого гостя. Можно было добавить чили, сыр, сметану, лук и/или салат. И все. Никакого алкоголя. Никакого торта. Никаких десертов, кроме миски с конфетами", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Женщина добавила, что является поклонницей дешевых свадеб, но она считает, что все равно нужно кормить людей и не экономить на еде, если вы хотите провести успешную церемонию. Многие пользователи форума согласись с ней.

"Бар с печеным картофелем — это здорово. Но добавьте несколько салатов, закуски, торт и хотя бы немного пива и вина", "Бывает дешево, а бывает людей просто наказывают", "Я думаю, что идея отличная, но ее нужно дополнить. Несколько вариантов салатов и роллов. Свадебный торт в качестве десерта", — писали они.

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