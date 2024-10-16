Наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі

Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.

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Одна жінка назвала свою кузину "дешевкою" через дивний вибір страв, які вона підібрала для свого весілля. Про це користувачка з ніком kirannui розповіла на популярному форумі Reddit.

Жінка розповіла про те, що їй довелося побувати на весіллі, яке пройшло зовсім не так, як вона очікувала. Гостя залишилася голодною після того, як побачила, який асортимент страв був представлений. За її словами, все було настільки погано, що деякі запрошені люди вважали, що наречений і наречена намагалися "покарати" їх за присутність.

У своєму повідомленні на Reddit жінка розповіла, що кілька років тому вона була присутня на весіллі своєї двоюрідної сестри та була просто приголомшена, коли прийшла на прийом, а там на неї чекав тільки "бар із печеної картоплі". Кожен гість міг з'їсти рівно одну картоплину з кількома начинками на вибір — і більше нічого.

"Моя молодша кузина вийшла заміж кілька років тому. Церемонія була гарною. Ковбойська тема мені не до смаку, але їм це подобається, тож нічого несподіваного. А ось прийом був дивним. На вечерю подали печену картоплю. Просто картопля. По одній на кожного гостя. Можна було додати чилі, сир, сметану, цибулю і/або салат. І все. Ніякого алкоголю. Ніякого торта. Ніяких десертів, крім миски з цукерками", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Жінка додала, що є прихильницею дешевих весіль, але вона вважає, що все одно потрібно годувати людей і не економити на їжі, якщо ви хочете провести успішну церемонію. Багато користувачів форуму погодься з нею.

"Бар із печеною картоплею — це чудово. Але додайте кілька салатів, закуски, торт і хоча б трохи пива і вина", "Буває дешево, а буває людей просто карають", "Я думаю, що ідея чудова, але її потрібно доповнити. Кілька варіантів салатів і ролів. Весільний торт як десерт", — писали вони.

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