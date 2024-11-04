Женщина, считавшая, что выходит замуж за "лорда", погрязла в долгах перед свадьбой (видео)

Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем она начала замечать подозрительные вещи.

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27-летняя Меган Кларк из Великобритании, которая думала, что выходит замуж за лорда, узнала, что он оказался мошенником, который уже влез в долги на десятки тысяч долларов. Об этом пишет Oddity News.

Девушка работала в баре на острове Уайт, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очарователен, добр, заботлив и ясно дал понять, что она ему интересна. Он утверждал, что является потомком Джона Т. Андервуда, который владел компанией, продававшей в начале XX века печатные машинки "Underwood", и, конечно, выглядел и вел себя как современный аристократ. Мужчина посылал девушке цветы на работу, покупал дорогие подарки в магазине Harrod's и ездил в Лондон на своем Bentley на романтические свидания.

Девушка думала, что "лорд" Берти Андервуд был просто мечтой, поэтому, когда он предложил ей переехать на его трехэтажную виллу на берегу моря, для не имело значения, что они встречались всего месяц. Через 5 месяцев после этого он попросил ее руки, и она согласилась.

Из любви к своему жениху Меган бросила работу в баре, где они познакомились, потому что ему не нравилось, что рядом с ней так много других мужчин. Он заявил, что является успешным горологом (человеком, который делает, проектирует и чинит часы), и она присоединилась к его бизнесу. Однако со временем молодая женщина начала замечать аномалии.

Примерно через 18 месяцев после начала их вихревого романа в их дом стали приходить письма, адресованные другим людям, но "лорд" Андервуд уверял ее, что почта, должно быть, предназначалась предыдущим жильцам. Но однажды она зашла в его кабинет и обнаружила бумажник, набитый кредитными картами на чужие имена. Подозрения усилились и она решает погуглить некоторые из имен и с шоком обнаружила, что все они — псевдонимы Роберта Мадейски, осужденного мошенника, который внешне был очень похож на ее избранника. Внезапно его просьба никогда не публиковать свои фотографии в социальных сетях обрела смысл: его искали многие.

Мужчина оказался разыскиваемым мошенником Фото: Sussex Police

Британка поняла, что все было выдумано, мужчина не был потомком какого-то знаменитого изобретателя, не имел никакого отношения к часовой технике, а машина и дом, которыми он владел, были взяты в аренду, чтобы создать иллюзию богатства. Хуже того, он уже загнал ее в долги на 30 000 фунтов стерлингов (40 000 долларов), оформив на ее имя кредитные карты. Даже обручальное кольцо с бриллиантом, которое она пыталась продать, чтобы покрыть долг, оказалось поддельным.

Когда Меган столкнулась со своим будущим мужем всего за две недели до свадьбы, он просто ушел, оставив ее с разбитым сердцем и не оставив другого выхода, кроме как отменить церемонию и найти способ выплатить долг.

Ранее Фокус сообщал, жена миллионера похвасталась личным островом. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.

Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.