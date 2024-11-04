Жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям (відео)

Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

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27-річна Меган Кларк з Великої Британії, яка думала, що виходить заміж за лорда, дізналася, що він виявився шахраєм, який уже вліз у борги на десятки тисяч доларів. Про це пише Oddity News.

Дівчина працювала в барі на острові Вайт, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівний, добрий, турботливий і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Він стверджував, що є нащадком Джона Т. Андервуда, який володів компанією, що продавала на початку XX століття друкарські машинки "Underwood", і, звісно, мав вигляд і поводився як сучасний аристократ. Чоловік надсилав дівчині квіти на роботу, купував дорогі подарунки в магазині Harrod's і їздив до Лондона на своєму Bentley на романтичні побачення.

Дівчина думала, що "лорд" Берті Андервуд був просто мрією, тож, коли він запропонував їй переїхати на його триповерхову віллу на березі моря, не мало значення, що вони зустрічалися лише місяць. Через 5 місяців після цього він попросив її руки, і вона погодилася.

З любові до свого нареченого Меган кинула роботу в барі, де вони познайомилися, бо йому не подобалося, що поруч із нею так багато інших чоловіків. Він заявив, що є успішним горологом (людиною, яка робить, проєктує та лагодить годинники), і вона приєдналася до його бізнесу. Однак з часом молода жінка почала помічати аномалії.

Приблизно через 18 місяців після початку їхнього вихрового роману в їхній будинок почали приходити листи, адресовані іншим людям, але "лорд" Андервуд запевняв її, що пошта, мабуть, призначалася попереднім мешканцям. Але одного разу вона зайшла в його кабінет і виявила гаманець, набитий кредитними картками на чужі імена. Підозри посилилися, і вона вирішує погуглити деякі з імен і з шоком виявила, що всі вони — псевдоніми Роберта Мадейскі, засудженого шахрая, який зовні був дуже схожий на її обранця. Раптово його прохання ніколи не публікувати свої фотографії в соціальних мережах набуло сенсу: його шукали багато людей.

Чоловік виявився розшукуваним шахраєм Фото: Sussex Police

Британка зрозуміла, що все було вигадано, чоловік не був нащадком якогось знаменитого винахідника, не мав жодного стосунку до годинникової техніки, а машину і будинок, якими він володів, було взято в оренду, щоб створити ілюзію багатства. Гірше того, він уже загнав її в борги на 30 000 фунтів стерлінгів (40 000 доларів), оформивши на її ім'я кредитні картки. Навіть обручка з діамантом, яку вона намагалася продати, щоб покрити борг, виявилася підробленою.

Коли Меган зіткнулася зі своїм майбутнім чоловіком всього за два тижні до весілля, він просто пішов, залишивши її з розбитим серцем і не залишивши іншого виходу, окрім як скасувати церемонію і знайти спосіб виплатити борг.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.