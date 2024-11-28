Называют "служанкой": мужчина заплатил $20 тысяч за жену с другой страны (видео)

Несмотря на их гармоничные отношения, пара регулярно сталкивается с критикой. Пользователи соцсети называют Стефанию "золотоискательницей" или "служанкой".

Американец Эван женился на филиппинке Стефании после трех недель общения на сайте знакомств. Влюбленный мужчина потратил $5 000 на поездку на Филиппины, где пара сразу же начала строить планы на совместное будущее. О своей истории любви пара рассказала в шоу Love Don't Judge на YouTube.

Вернувшись в США, Эван вложил еще $15 000 на оформление визы для невесты, чтобы перевезти Стефанию в Пенсильванию (США). Теперь девушка занимается домом, готовкой и уборкой. Она признается, что после переезда ей пришлось учиться пользоваться бытовой техникой, такой как посудомоечная и сушильная машины.

"Мой муж потратил $20 000, чтобы привезти меня сюда, и люди осуждают нас за это, но мы счастливы", — говорит Стефания.

Несмотря на их гармоничные отношения, пара регулярно сталкивается с критикой. В интернете пользователи называют Стефанию "золотоискательницей" или "служанкой".

Эван и Стефания рассказывают о своей жизни на YouTube и TikTok, где они делятся радостными моментами и шутят над стереотипами.

"Люди задаются вопросом, чего она добивается — любви или грин-карты. Мы же просто смеемся над этим", — рассказывает Эван.

Его семья изначально скептически отнеслась к отношениям.

"Некоторые родственники считали, что я слишком молод, хотя я на четыре года старше Стефании", — добавляет он.

Однако их близкие изменили свое мнение после того, как увидели, как счастливы молодожены. Мать Эвана даже расплакалась, когда впервые увидела, как пара встретилась в аэропорту. История пары вызывает смешанные чувства у зрителей. Одни выражают поддержку, а другие сомневаются в искренности Стефании, предполагая, что она преследует финансовую выгоду.

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