Девушка раскрыла тайну своей семьи, заметив спрятанные документы во время переезда (фото)

Джессика Мурас обнаружила скрытую правду о своей семье. Девушка узнала, что у нее есть пять родных братьев и сестер, о которых она ничего не знала.

В 2018 году Джессика Мурас из Великобритании, которой на тот момент было 20 лет, сделала неожиданное открытие во время уборки дома. Она наткнулась на книгу, составленную социальными службами, которая изменила ее жизнь. Об этой истории пишет Lad Bible.

Эта находка раскрыла, что у Джессики, удочеренной в младенчестве, есть пять родных братьев и сестер, о которых она ничего не знала. В документе упоминались 25-летняя Хизер, 24-летний Джон, 22-летняя Кэти, 21-летняя Николь и Уильям, который, к сожалению, скончался в возрасте 18 лет в 2023 году.

Джессика, выросшая в приемной семье в Манчестере, призналась, что не чувствовала себя "на своем месте", даже не зная, что была удочерена. Хотя приемные родители рассказали ей об этом, когда ей было пять лет, позже они отрицали факт усыновления, чтобы не причинить ей боль.

"Это было эгоистично — скрывать правду, и мы сожалеем об этом до сих пор", — признались приемные родители Джиллиан и Пьетро.

Джессика, выросшая в приемной семье в Манчестере, призналась, что не чувствовала себя "на своем месте" Фото: SWNS

Обнаружив книгу, Джессика, не сказав ничего приемным родителям, начала искать своих братьев и сестер в Instagram. Через несколько сообщений она договорилась о встрече, которая состоялась в апреле 2019 года в Бирмингеме.

"Это было сюрреалистично. Впервые я увидела людей, которые так похожи на меня. Это было ошеломляюще", — рассказала она.

Обнаружив книгу, Джессика, не сказав ничего приемным родителям, начала искать своих братьев и сестер Фото: SWNS

Теперь Джессика поддерживает отношения со своими братьями и сестрами, навещая их несколько раз в год. Она считает, что честность при усыновлении крайне важна, поскольку отсутствие правды привело ее к кризису идентичности.

"Когда я узнала правду, мне казалось, что вся моя жизнь была ложью. Но я не жалею, что все это случилось", — призналась Джессика.

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