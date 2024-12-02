Тайна, скрытая в соцсетях: разлученные отец и дочь познакомились благодаря Facebook (видео)

История Тамуны Мусеридзе вдохновила сотни семей на поиски своих родных. Женщина узнала, что в течение десятилетий в Грузии тысячи новорожденных детей продавались, а их родителям сообщали, что дети умерли.

Журналистка Тамуна Мусеридзе долгое время искала ответы о своем прошлом, но неожиданные открытия изменили ее жизнь и пролили свет на мрачный скандал, который потряс Грузию. В попытке узнать правду о своем удочерении, женщина случайно раскрыла масштабную схему торговли детьми, охватившую десятилетия. Об этом пишет BBC.

Поиски начались в 2016 году, когда после смерти приемной матери Тамуна обнаружила свое свидетельство о рождении с неверной датой. Подозревая удочерение, она создала в Facebook группу "Vedzeb" ("Я в поиске"), надеясь найти биологических родителей.

Однако вместо семейного воссоединения она обнаружила шокирующую правду: в течение десятилетий в Грузии тысячи новорожденных детей продавались, а их родителям сообщали, что дети умерли.

В 2023 году в группу Тамуны написал человек, утверждающий, что знает женщину, которая родила в 1984 году, скрывая беременность. Эта информация стала ключом к разгадке. Тамуна нашла женщину, оказавшуюся ее биологической матерью, но их первый разговор был болезненным. Мать отказалась признать дочь, крича, что никогда не рожала ребенка. Но ДНК-тест подтвердил их родство.

Тамуна узнала имя своего отца, Гургена Хоравы Фото: Tamuna Museridze

После этого Тамуна узнала имя своего отца, Гургена Хоравы. Поразительно, но он уже три года был среди ее друзей на Facebook, не подозревая об их связи. Гурген, бывший танцор Государственного балета Грузии, радостно принял дочь и представил ей свою большую семью.

Позже в ходе документального фильма польской телекомпании была показана встреча Тамуны с матерью, которая призналась, что отказалась от дочери сразу после рождения, скрывая беременность из-за стыда. Эта тайна хранилась 40 лет. Мать попросила Тамуну солгать и утверждать, что ее украли, но журналистка отказалась, желая сохранить доверие к тысячам других пострадавших семей.

Тамуна нашла женщину, оказавшуюся ее биологической матерью, но их первый разговор был болезненным Фото: Tamuna Museridze

После отказа Тамуны их отношения оборвались. Но, несмотря на это, она не жалеет о своем решении.

"Я узнала так много о своей новой семье. Конечно, я бы сделала это снова", — говорит она.

Ранее Фокус сообщал, что девушка раскрыла тайну своей семьи, заметив спрятанные документы во время переезда. Джессика Мурас обнаружила скрытую правду о своих родных. Девушка узнала, что у нее есть пять родных братьев и сестер, о которых она ничего не знала.

Также стало известно, что мужчина заплатил $20 тысяч за жену с другой страны. Несмотря на их гармоничные отношения, пара регулярно сталкивается с критикой. Пользователи соцсети называют Стефанию "золотоискательницей" или "служанкой".