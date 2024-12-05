Скандал у ресторані: мати поміняла підгузок малюкові просто за столом (фото)

Інцидент викликав хвилю обурення серед клієнтів, які поскаржилися на те, що відбувається, менеджеру закладу.

Відвідувачі ресторану у VivoCity в Сінгапурі були незадоволені після того, як жінка вирішила поміняти брудний підгузок своїй дитині прямо у жвавому залі. Про це пише What's The Jam.

Те, що сталося, викликало сильне невдоволення у відвідувачів, які звернулися до менеджера ресторану зі скаргами.

За словами очевидців, мати не тільки переодягала малюка за обіднім столом, а й витирала його вологими серветками, оголивши сідниці дитини перед іншими відвідувачами. Під час цієї сцени оточуючі продовжували обідати в безпосередній близькості.

"Я повідомила менеджеру, що жінка миє дитину просто за столом. Менеджер попросив її припинити, але вона навіть не вибачилася", — розповіла Чармінн Нгіам, одна з незадоволених відвідувачок.

Нгіам додала, що запах від того, що відбувається, заповнив приміщення, створюючи ще більший дискомфорт для відвідувачів.

За словами очевидців, мати не тільки переодягала малюка за обіднім столом, а й витирала його вологими серветками Фото: Jam Press

Ситуація викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах:

"Це не тільки неприйнятно, а й може розцінюватися як непристойна поведінка";

"У цих людей взагалі немає ніяких манер. Вона поводилася так, немов навколо нікого не було";

"Це жахливо, це абсолютно неприйнятно".

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