Скандал в ресторане: мать поменяла подгузник малышу прямо за столом (фото)

Инцидент вызвал волну возмущения среди клиентов, которые пожаловались на происходящее менеджеру заведения.

Посетители ресторана в VivoCity в Сингапуре были недовольны после того, как женщина решила поменять грязный подгузник своему ребенку прямо в оживленном зале. Об этом пишет What’s The Jam.

Случившееся вызвало сильное недовольство у посетителей, которые обратились к менеджеру ресторана с жалобами.

По словам очевидцев, мать не только переодевала малыша за обеденным столом, но и вытирала его влажными салфетками, обнажив ягодицы ребенка перед другими посетителями. Во время этой сцены окружающие продолжали обедать в непосредственной близости.

"Я сообщила менеджеру, что женщина моет ребенка прямо за столом. Менеджер попросил ее прекратить, но она даже не извинилась", — рассказала Чарминн Нгиам, одна из недовольных посетительниц.

Нгиам добавила, что запах от происходящего заполнил помещение, создавая еще больший дискомфорт для посетителей.

По словам очевидцев, мать не только переодевала малыша за обеденным столом, но и вытирала его влажными салфетками Фото: Jam Press

Ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях:

"Это не только неприемлемо, но и может расцениваться как непристойное поведение";

"У этих людей вообще нет никаких манер. Она вела себя так, словно вокруг никого не было";

"Это ужасно, это совершенно неприемлемо".

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