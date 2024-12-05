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МирФан

Скандал в ресторане: мать поменяла подгузник малышу прямо за столом (фото)

Ребенок, скандал в ресторане, мать поменяла подгузник малышу прямо за столом, посетители ресторана остались недовольны, переодевала малыша за обеденным столом
Фото: Pixabay | Иллюстративное фото

Инцидент вызвал волну возмущения среди клиентов, которые пожаловались на происходящее менеджеру заведения.

Посетители ресторана в VivoCity в Сингапуре были недовольны после того, как женщина решила поменять грязный подгузник своему ребенку прямо в оживленном зале. Об этом пишет What’s The Jam.

Случившееся вызвало сильное недовольство у посетителей, которые обратились к менеджеру ресторана с жалобами.

По словам очевидцев, мать не только переодевала малыша за обеденным столом, но и вытирала его влажными салфетками, обнажив ягодицы ребенка перед другими посетителями. Во время этой сцены окружающие продолжали обедать в непосредственной близости.

"Я сообщила менеджеру, что женщина моет ребенка прямо за столом. Менеджер попросил ее прекратить, но она даже не извинилась", — рассказала Чарминн Нгиам, одна из недовольных посетительниц.

Нгиам добавила, что запах от происходящего заполнил помещение, создавая еще больший дискомфорт для посетителей.

Ребенок, скандал в ресторане, мать поменяла подгузник малышу прямо за столом, посетители ресторана остались недовольны, переодевала малыша за обеденным столом Fullscreen
По словам очевидцев, мать не только переодевала малыша за обеденным столом, но и вытирала его влажными салфетками
Фото: Jam Press

Ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях:

  • "Это не только неприемлемо, но и может расцениваться как непристойное поведение";
  • "У этих людей вообще нет никаких манер. Она вела себя так, словно вокруг никого не было";
  • "Это ужасно, это совершенно неприемлемо".

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