Скандал в ресторане: мать поменяла подгузник малышу прямо за столом (фото)
Инцидент вызвал волну возмущения среди клиентов, которые пожаловались на происходящее менеджеру заведения.
Посетители ресторана в VivoCity в Сингапуре были недовольны после того, как женщина решила поменять грязный подгузник своему ребенку прямо в оживленном зале. Об этом пишет What’s The Jam.
Случившееся вызвало сильное недовольство у посетителей, которые обратились к менеджеру ресторана с жалобами.
По словам очевидцев, мать не только переодевала малыша за обеденным столом, но и вытирала его влажными салфетками, обнажив ягодицы ребенка перед другими посетителями. Во время этой сцены окружающие продолжали обедать в непосредственной близости.
"Я сообщила менеджеру, что женщина моет ребенка прямо за столом. Менеджер попросил ее прекратить, но она даже не извинилась", — рассказала Чарминн Нгиам, одна из недовольных посетительниц.
Нгиам добавила, что запах от происходящего заполнил помещение, создавая еще больший дискомфорт для посетителей.
Ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях:
- "Это не только неприемлемо, но и может расцениваться как непристойное поведение";
- "У этих людей вообще нет никаких манер. Она вела себя так, словно вокруг никого не было";
- "Это ужасно, это совершенно неприемлемо".
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