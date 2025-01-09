"Думають, що я божевільна": жінка запевняє, що перетворюється на русалку у ванні (фото)

Карен Кей розповідає, що зв'язок із русалками вона знаходить через особливий ритуал. Жінка занурюється під звуки океанських хвиль у теплу ванну, наповнену піском, мушлями, свічками та фігурками русалок.

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У невеликому містечку Труро, що в англійському графстві Корнуолл, 60-річна Карен Кей відома як "заклинателька фей". З самого дитинства вона стверджує, що здатна бачити міфічних істот, а сьогодні її життя присвячене спілкуванню з феями, русалками та іншими казковими створіннями. Про це пише The Mirror.

Карен розповідає, що зв'язок із русалками вона знаходить через особливий ритуал. У теплу ванну, наповнену піском, черепашками, свічками й фігурками русалок, вона занурюється під звуки океанських хвиль.

"Іноді мені здається, що в мене є хвіст, настільки яскравим буває це відчуття, але люди просто думають, що я божевільна", — ділиться вона.

У 16 років дівчина кинула школу і занурилася у світ панк-року Фото: The Mirror

Дитяча віра Карен у фей дала тріщину в підлітковому віці. У 16 років вона кинула школу і поринула у світ панк-року, виступаючи в Лондоні і навіть ставши моделлю, чиї яскраві знімки прикрашали листівки 1980-х. Однак у 25 років вона вирішила покинути галасливе місто заради спокою Корнуолла, де і повернулася до свого коріння.

"Феї — це хранителі природи, і я відчуваю їхню присутність у лісі, коли медитую. Вони проявляються як маленькі вогники, які не зникають навіть після перевірки мого зору в лікаря", — каже Карен.

Вона зізнається, що бачила фей у "повній формі" лише двічі, проте впевнена, що їхній вигляд залежить від сприйняття кожної людини.

Карен вважає, що феї прихильні до людей, які ведуть екологічний спосіб життя Фото: The Mirror

У 2007 році Карен заснувала журнал FAE — Fairies And Enchantment і запустила кілька великих заходів для шанувальників фей, таких як Бал фей і фестиваль "Три бажання". Ці події збирають тисячі учасників з усього світу, які вбираються в казкові костюми, слухають музику в стилі нью-ейдж і діляться своїми історіями.

Карен вважає, що феї прихильні до людей, які ведуть екологічний спосіб життя. Вона активно пропагує турботу про довкілля та спілкування з природою. За словами "королеви фей", такі ритуали допомагають відчути зв'язок із магічними істотами.

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