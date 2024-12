"Фантазія кожного хлопця": 64-річна жінка зустрічається тільки з молодими чоловіками (відео)

Сінді Геллоп зазначила, що її романи з молодими чоловіками почалися абсолютно випадково, але вона вирішила спробувати побудувати з ними стосунки й відтоді жодного разу про це не пошкодувала.

64-річна консультантка з реклами Сінді Геллоп з Великої Британії зізналася, що вважає за краще зустрічатися з набагато молодшими чоловіками. За її словами, вони мають "витривалість" і здатні задовольнити її потреби, на відміну від чоловіків її віку. Про це вона розповіла в інтерв'ю подкасту Пола Брансона "We Need To Talk".

Сінді зазначила, що початок її романів з молодими чоловіками був повною випадковістю. Працюючи в рекламному агентстві над проєктом для сервісу онлайн-знайомств, вона вирішила зареєструватися на сайті й була здивована "лавиною" повідомлень від молодших партнерів.

Сінді зізналася, що 75% відповідей на її анкету надійшли від чоловіків значно молодших за неї. Вона вирішила спробувати побудувати стосунки з молодими прихильниками й відтоді не озирається назад.

"Я зустрічаюся з молодими чоловіками заради інтимної близькості, тому що мені потрібні партнери з великою витривалістю і коротким періодом відновлення", — відверто поділилася вона.

За її словами, вона "фантазія кожного молодого хлопця" завдяки своїй впевненості, привабливості та відсутності традиційних очікувань від стосунків, як-от шлюб чи діти.

"Я успішна жінка, яка просто хоче повеселитися, і це робить мене щасливою", — додала Сінді.

Обговорення інтерв'ю Сінді стало вірусним після публікації в TikTok Фото: Flickr

Обговорення інтерв'ю Сінді стало вірусним після публікації в TikTok. У коментарях користувачі підтримали її відвертість і впевненість. Багато жінок також поділилися особистим досвідом стосунків із молодими чоловіками.

"Мені 65, а моєму партнеру 23", "Мені 51, а моєму хлопцю 25. Я обожнюю його", — писали вони.

