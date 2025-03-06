Барак Обама знову вийшов у світ без дружини і спровокував чутки про розлучення

44-й президент США відвідав гру "Лос-Анджелес Кліпперс" без Мішель Обами. Разом колишню першу пару не бачили вже кілька місяців.

Related video

Барак Обама, 44-й президент США, був присутній на баскетбольному матчі "Лос-Анджелес Кліпперс" без своєї дружини Мішель. Цей черговий вихід у світ Обами без його дружини знову спровокував чутки про розлучення пари, яку вважали однією з найміцніших в американській політиці. Про це пише NYpost.

Барак Обама перестав з'являтися на публіці з дружиною

Натомість Обаму помітили поруч із власником "Кліпперс" Стівом Балмером і його дружиною Конні Снайдер. І він був щасливий, коли команда з Лос-Анджелеса розгромила "Детройт Пістонс" із рахунком 123-115.

Коли про його присутність оголосили на великому екрані, Обама схопився на ноги і помахав рукою, а натовп влаштував йому овацію.

Гра НБА стала останньою публічною появою Барака без дружини, що привернуло увагу до їхнього шлюбу.

63-річний Барак Обама в січні особисто був присутній на другій інавгурації президента Трампа після того, як Мішель Обама відмовилася від участі в заході.

Вона також не була присутня поруч із чоловіком на похороні 39-го президента США Джиммі Картера у Вашингтонському національному соборі в окрузі Колумбія. За повідомленнями, замість цього вона вирішила "залишитися на Гаваях на тривалу відпустку".

Барак Обама і Дональд Трамп на похоронах Джиммі Картера Фото: Getty Images

У вівторок, напередодні гри "Кліпперс", Барак був помічений за вишуканою вечерею в ресторані тайської кухні Anajak у Шерман-Окс разом зі своїми дочками. Але знову без своєї дружини.

Незважаючи на чутки про сварку між Бараком Обамою і Мішель, вони виглядали дуже щасливими в День святого Валентина 14 лютого, коли кожен з них опублікував у соціальних мережах сентиментальні повідомлення один одному.

Барак і Мішель Обама Фото: Instagram barackobama

"Тридцять два роки разом, і ти все ще дивуєш мене", — написав колишній президент у пості на X, додавши спільне селфі.

"Якщо є людина, на яку я завжди можу розраховувати, то це ти, Барак Обама. Ти моя опора. Завжди був. Завжди будеш. З Днем святого Валентина, милий!" — відповіла Мішель романтичним постом.

Нагадаємо, зірці "Друзів" Дженніфер Еністон довелося спростовувати чутки про те, що в неї роман із Бараком Обамою. У соцмережах припускали, що колишній президент США розлучається саме через неї.