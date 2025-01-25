Зустрічалися один раз: Дженніфер Еністон спростувала чутки про роман із Бараком Обамою

Акторка пожартувала, що знає Мішель Обаму краще, ніж її чоловіка, коментуючи чутки про те, що у 44-го президента США нібито з нею роман.

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Акторка Дженніфер Еністон прокоментувала чутки про те, що в неї нібито роман із Бараком Обамою і саме через неї 44-й президент США розлучається з колишньою першою леді Мішель Обамою. 55-річна зірка серіалу "Друзі" була допитана Джиммі Кіммелом на його шоу. Виявилося, що цій чутці вже кілька місяців і про ймовірний роман голлівудської зірки та політика навіть писали таблоїди. Про це пише Daily Mail.

Дженніфер Еністон на шоу Джиммі Кіммела

Чутки з'явилися після того, як 61-річна Мішель Обама проігнорувала інавгурацію Трампа і не прийшла на прощання з Джиммі Картером, де були присутні решта президентів США, які нині живуть, із дружинами.

Барак Обама на прощанні з Джиммі Картером сидів поруч із Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Дженніфер Еністон виступила зі спростуванням тверджень про те, що в неї був роман із Бараком Обамою, у повторному інтерв'ю, в якому вона назвала чутки таблоїдів "абсолютно неправдивими".

Припущення про те, що 55-річна зірка серіалу "Друзі" перебувала в романтичних стосунках із 63-річним одруженим колишнім президентом продовжують циркулювати на тлі чуток про те, що його шлюб із Мішель Обамою перебуває на межі розлучення.

Після того, як 61-річна Мішель не змогла бути присутньою ні на похороні Джиммі Картера, ні на інавгурації Дональда Трампа, надавши Бараку бути присутнім на церемонії наодинці, у мережі знову з'явилося відео, на якому Дженніфер прояснює ситуацію з цими чутками.

Під час виступу на шоу Джиммі Кіммела в жовтні Дженніфер рішуче спростувала ці твердження, коли 57-річний ведучий вручив їй журнал пліток.

Журнал пліток з Еністон і Обамою на обкладинці Фото: Скриншот

Погрозивши пальцем, голлівудська зірка першої величини сказала: "Я не злилася на це" і пояснила, що ця історія "абсолютно не відповідає дійсності".

"Отже, правда про Джен і Барака в тому, що ніякої правди немає?" — запитав Джиммі Кіммел.

"Я зустрічалася з ним [Обамою] один раз. Я знаю Мішель більше, ніж його", — відповіла актриса.

Потім Джиммі жартома запитав: "Чи є правда про вас із Мішель?"

"Це неправда", — сказала вона з посмішкою.

Наскільки відомо, Дженніфер нині ні з ким не зустрічається і не перебувала ні з ким у романтичних стосунках за останні п'ять років.

Тим часом Барак і Мішель одружені вже 33 роки і мають доньок Малію, 26 років, і Сашу, 23 роки.

Барак і Мішель Обама Фото: Instagram barackobama

Раніше цього місяця колишній президент дав зрозуміти, що його шлюб, як і раніше, міцний, коли він опублікував зворушливе послання Мішель на її день народження.

"З днем народження, кохання всього мого життя, Мішель Обама", — написав він, прикріпивши знімок, на якому вони тримаються за руки за вечерею.

Колишній президент США Барак Обама і Мішель пов'язали себе узами шлюбу в Об'єднаній церкві Христа Трійці в Чикаго 3 жовтня 1992 року.

Нагадаємо, коли Дженніфер Еністон виповнилося 50 років, вона говорила, що ще вірить у кохання і в те, що знайде "свою" людину. Але якщо її планам не судилося збутися, Дженніфер готова жити на самоті.