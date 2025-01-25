Встречались один раз: Дженнифер Энистон опровергла слухи о романе с Бараком Обамой

Актриса пошутила, что знает Мишель Обаму лучше, чем ее мужа, комментируя слухи о том, что у 44-го президента США якобы с ней роман.

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Актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что у нее якобы роман с Бараком Обамой и именно из-за нее 44-й президент США разводится с бывшей первой леди Мишель Обамой. 55-летняя звезда сериала "Друзья" была допрошена Джимми Киммелом на его шоу. Оказалось, что этому слуху уже несколько месяцев и о вероятном романе голливудской звезды и политика даже писали таблоиды. Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Энистон на шоу Джимми Киммела

Слухи появились после того, как 61-летняя Мишель Обама проигнорировала инаугурацию Трампа и не пришла на прощание с Джимми Картером, где присутствовали остальные ныне живущие президенты США с женами.

Барак Обама на прощании с Джимми Картером сидел рядом с Дональдом Трампом Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон выступила с опровержением утверждений о том, что у нее был роман с Бараком Обамой, в повторном интервью, в котором она назвала слухи таблоидов "абсолютно ложными".

Предположения о том, что 55-летняя звезда сериала "Друзья" состояла в романтических отношениях с 63-летним женатым бывшим президентом продолжают циркулировать на фоне слухов о том, что его брак с Мишель Обамой находится на грани развода.

После того, как 61-летняя Мишель не смогла присутствовать ни на похоронах Джимми Картера, ни на инаугурации Дональда Трампа , предоставив Бараку присутствовать на церемонии в одиночку , в сети снова появилось видео, на котором Дженнифер проясняет ситуацию с этими слухами.

Во время выступления на шоу Джимми Киммела в октябре Дженнифер решительно опровергла эти утверждения, когда 57-летний ведущий вручил ей журнал сплетен.

Журнал сплетен с Энистон и Обамой на обложке Фото: Скриншот

Погрозив пальцем, голливудская звезда первой величины сказала: "Я не злилась на это" и пояснила, что эта история "абсолютно не соответствует действительности".

"Значит, правда о Джен и Бараке в том, что никакой правды нет?" — спросил Джимми Киммел.

"Я встречалась с ним [Обамой] один раз. Я знаю Мишель больше, чем его", — ответила актриса.

Затем Джимми в шутку спросил: "Есть ли правда о вас с Мишель?"

"Это неправда", — сказала она с улыбкой.

Насколько известно, Дженнифер в настоящее время ни с кем не встречается и не состояла ни с кем в романтических отношениях за последние пять лет.

Между тем, Барак и Мишель женаты уже 33 года и имеют дочерей Малию, 26 лет, и Сашу, 23 года.

Барак и Мишель Обама Фото: Instagram barackobama

Ранее в этом месяце бывший президент дал понять, что его брак по-прежнему крепок, когда он опубликовал трогательное послание Мишель на ее день рождения.

"С днем ​​рождения, любовь всей моей жизни, Мишель Обама", — написал он, прикрепив снимок, на котором они держатся за руки за ужином.

Бывший президент США Барак Обама и Мишель связали себя узами брака в Объединенной церкви Христа Троицы в Чикаго 3 октября 1992 года.

Напомним, когда Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет, она говорила, что еще верит в любовь и в то, что найдет "своего" человека. Но если ее планам не суждено сбыться, Дженнифер готова жить в одиночестве.