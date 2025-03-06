Барак Обама снова вышел в свет без жены и спровоцировал слухи о разводе

44-й президент США посетил игру "Лос-Анджелес Клипперс" без Мишель Обамы. Вместе бывшую первую пару не видели уже несколько месяцев.

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Барак Обама, 44-й президент США, присутствовал на баскетбольном матче "Лос-Анджелес Клипперс" без своей жены Мишель. Этот очередной выход в свет Обамы без его супруги снова спровоцировал слухи о разводе пары, которую считали одной из самых крепких в американской политике. Об этом пишет NYpost.

Барак Обама перестал появляться на публике с женой

Вместо этого Обаму заметили рядом с владельцем "Клипперс" Стивом Балмером и его женой Конни Снайдер. И он был счастлив, когда команда из Лос-Анджелеса разгромила "Детройт Пистонс" со счетом 123-115.

Когда о его присутствии объявили на большом экране, Обама вскочил на ноги и помахал рукой, а толпа устроила ему овацию.

Игра НБА стала последним публичным появлением Барака без жены, что привлекло внимание к их браку.

63-летний Барак Обама в январе лично присутствовал на второй инаугурации президента Трампа после того, как Мишель Обама отказалась от участия в мероприятии.

Она также не присутствовала рядом с мужем на похоронах 39-го президента США Джимми Картера в Вашингтонском национальном соборе в округе Колумбия. По сообщениям, вместо этого она решила "остаться на Гавайях на продолжительный отпуск".

Барак Обама и Дональд Трамп на похоронах Джимми Картера Фото: Getty Images

Во вторник, накануне игры "Клипперс", Барак был замечен за изысканным ужином в ресторане тайской кухни Anajak в Шерман-Окс вместе со своими дочерьми. Но снова без своей жены.

Несмотря на слухи о размолвке между Бараком Обамой и Мишель, они выглядели очень счастливыми в День святого Валентина 14 февраля, когда каждый из них опубликовал в социальных сетях сентиментальные сообщения друг другу.

Барак и Мишель Обама Фото: Instagram barackobama

"Тридцать два года вместе, и ты все еще поражаешь меня", — написал бывший президент в посте на X, приложив общее селфи.

"Если есть человек, на которого я всегда могу рассчитывать, то это ты, Барак Обама. Ты моя опора. Всегда был. Всегда будешь. С Днем святого Валентина, милый!" — ответила Мишель романтичным постом.

Напомним, звезде "Друзей" Дженнифер Энистон пришлось опровергать слухи о том, что у нее роман с Бараком Обамой. В соцсетях предполагали, что бывший президент США разводится именно из-за нее.