"Фантазия каждого парня": 64-летняя женщина встречается только с молодыми мужчинами (видео)

Синди Гэллоп отметила, что ее романы с молодыми мужчинами начались совершенно случайно, но она решила попробовать построить с ними отношения и с тех пор ни разу об этом не пожалела.

64-летняя консультантка по рекламе Синди Гэллоп из Великобритании призналась, что предпочитает встречаться с гораздо более молодыми мужчинами. По ее словам, они обладают "выносливостью" и способны удовлетворить ее потребности, в отличие от мужчин ее возраста. Об этом она рассказала в интервью подкасту Пола Брансона "We Need To Talk".

Синди отметила, что начало ее романов с молодыми мужчинами было полной случайностью. Работая в рекламном агентстве над проектом для сервиса онлайн-знакомств, она решила зарегистрироваться на сайте и была удивлена "лавиной" сообщений от более молодых партнеров.

Синди призналась, что 75% ответов на ее анкету пришли от мужчин значительно младше ее. Она решила попробовать построить отношения с молодыми поклонниками и с тех пор не оглядывается назад.

"Я встречаюсь с молодыми мужчинами ради интимной близости, потому что мне нужны партнеры с большой выносливостью и коротким периодом восстановления", — откровенно поделилась она.

По ее словам, она "фантазия каждого молодого парня" благодаря своей уверенности, привлекательности и отсутствию традиционных ожиданий от отношений, таких как брак или дети.

"Я успешная женщина, которая просто хочет повеселиться, и это делает меня счастливой", — добавила Синди.

Обсуждение интервью Синди стало вирусным после публикации в TikTok Фото: Flickr

Обсуждение интервью Синди стало вирусным после публикации в TikTok. В комментариях пользователи поддержали ее откровенность и уверенность. Многие женщины также поделились личным опытом отношений с молодыми мужчинами.

"Мне 65, а моему партнеру 23", "Мне 51, а моему парню 25. Я обожаю его", — писали они.

