"Слишком красивая": модель пожаловалась, что подруги не пустили ее на рождественский ужин

Друзья запретили участвовать Марине Смит в праздничной встрече, обвиняя ее в том, что она "слишком красива" и вызывает у них ревность и неуверенность.

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Модель Марина Смит, бывшая победительница конкурса Miss Bumbum из Сан-Паулу (Бразилия), утверждает, что была исключена из рождественского ужина с подругами из-за их опасений, что она может привлечь внимание их партнеров. Об этом пишет Daily Star.

По словам 34-летней Смит, ее друзья запретили ей участвовать в праздничной встрече, обвиняя ее в том, что она "слишком красива" и вызывает у них ревность и неуверенность.

"Мне сказали, что я не могу прийти на ужин, потому что они боятся, что я могу соблазнить их мужей и парней. Это странно и обидно. Я никогда не делала попыток флиртовать с мужчинами моих подруг, но их подозрения говорят о том, что они видят во мне угрозу", — рассказала она.

По словам 34-летней Смит, ее друзья запретили ей участвовать в праздничной встрече Фото: Daily Star

Смит отметила, что она регулярно сталкивается с предвзятым отношением из-за своей внешности. Она поделилась, что партнер одной из подруг рассказал ей, что в чате WhatsApp они обсуждали ее "слишком заметное" присутствие, и это стало причиной ее исключения. По словам модели, некоторые из них выразили беспокойство, что она "отвлечет внимание мужчин" или станет центром внимания на празднике.

"Это не впервые, когда моя внешность становится камнем преткновения. Моя красота, которая кажется людям подарком, часто превращается в проклятие. Люди судят обо мне не по моим поступкам, а по моему внешнему виду", — говорит она.

Смит отметила, что она регулярно сталкивается с предвзятым отношением из-за своей внешности Фото: Daily Star

Несмотря на явное неприятие со стороны друзей, Марина считает, что их зависть и подозрения лишают их возможности сохранить настоящую дружбу.

"Очень жаль, что они не доверяют мне. Ведь я была бы лучшим другом, который у них когда-либо мог быть", — отметила она.

После обиды, которую ей причинили друзья, Марина решила провести праздники в одиночестве.

"Я привыкла доверять своим друзьям, но теперь вижу, что это было ошибкой. Лучше провести Рождество одной дома, чем быть в окружении людей, которые тебе не доверяют", — добавила модель.

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