На двоих 202 года: самые старые молодожены в мире сыграли свадьбу (фото, видео)

Пара познакомилась в доме престарелых и встречалась девять лет. Решение жениться было неожиданным для их родных.

В США, в доме престарелых после девяти лет отношений поженились Марджори Фитерман, 102 года, и Берни Литтман, 100 лет. Они являются самыми старыми молодоженами в мире по совокупному возрасту, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Церемония прошла в том же доме престарелых, где они впервые встретились. На церемонии присутствовали четыре поколения семьи Берни.

Берни и Марджори познакомились на костюмированной вечеринке в доме престарелых. Пара сблизилась во время совместных обедов и театральных постановок. Вскоре у них начался роман, а первое свидание состоялось в тот же день, когда у мужчины родилась одна из его правнучек.

До проживания в доме престарелых Берни был инженером, а Марджори — учителем. В дом престарелых они переехали после смерти своих половинок.

У Марджори нет детей. Однако благодаря браку у нее появилась большая семья: двое детей, четверо внуков и девять правнуков. В целом для родных свадьба стала неожиданностью.

"Сегодня мой 100-летний дедушка женился на своей 102-летней девушке!" — написала в соцсетях внучка Берни Сара.

Напомним, ранее самая старая на планете семья из Италии рассказывала об особенностях питания. Именно это помогло им перехитрить старость.

Добавим, что в ноябре умер самый старый в мире человек. Ему было 112 лет и до этого возраста мужчина дожил благодаря "чистому везению" и активному образу жизни.