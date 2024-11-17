"Запивают вином": самая старая семья на планете всю жизнь ест на обед одно блюдо (фото)

Известный писатель, путешественник и автор сериала от Netflix Дэн Бюттнер посетил пять "голубых зон" мира, где люди живут дольше всего.

Самая старая на планете семья Мелис из Италии, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса, рассказала об особенностях питания, которые помогли им перехитрить старость. Своими секретами долгожители поделились в документальном сериале писателя Дэна Бюттнера "Дожить до 100: Секреты голубых зон" от Netflix.

Как выяснилось, братья и сестры из семейства Мелис ежедневно съедают одно и то же блюдо на обед, насыщенное полезными веществами, витаминами и минералами.

"Каждый день они ели на обед одно и то же. Хлеб на закваске и суп минестроне с тремя видами бобов (гарбанзо, пинто и белая фасоль) и овощами, выращенными на огороде. Затем они выпивали небольшой бокал (2-3 унции) красного вина, но это не из-за правил диеты. Им просто это нравилось", — рассказывает автор сериала Дэн Бюттнер, который посетил пять "голубых зон" мира, среди которых была и Сардиния в Италии, где жила семья Мелис.

Чем полезен суп "Мелис"

Фасоль пинто и гарбанзо содержит много питательных веществ, белков и клетчатки, при этом с нулевым значением холестерина. Белая фасоль также ценится из-за низкой калорийности при огромном количестве питательных веществ, благодаря этому человек чувствует себя сытым, но не набирает лишний вес.

"Люди, которые живут долго и не жалуются на здоровье, как правило, съедают в среднем около одного стакана фасоли ежедневно. Стоит отметить, что в суп минестроне входит три вида бобов и несколько овощей. Исследования показывают, что употребление 30 уникальных растительных продуктов в неделю может улучшить работу кишечника, а это влияет на кровяное давление, уровень холестерина, воспаление, улучшение настроения и вес. Имея здоровый кишечник, вы, скорее всего, будете жить дольше и здоровее, чем кто-либо из нас", — резюмирует нью-йоркский диетолог Саманата Кассетти.

Суп с бобами и овощами полезен для кишечника Фото: Freepik

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